El viaje soñado de Paula Vázquez (51): "Me gustaría mucho recorrer estos dos países en autocaravana"
La presentadora nos recuerda sus vacaciones de la infancia, sus destinos soñados y lo que nunca falta en su maleta en un viaje.
El programa de RTVE 'Hasta el fin del mundo' nos ha llevado a un viaje a través de distintas culturas de América Latina. Una experiencia transformadora presentada por Paula Vázquez, a quien aprovechamos para preguntar por su historial viajero aprovechando su última aventura televisiva.
Al pensar en su infancia, ¿cuáles son sus vacaciones más recordadas?
Los veranos largos en Pantín, Valdoviño, mi aldea, muy cerca de Ferrol. El alboroto de los mayores, jugando a las cartas o al parchís, cuando nos íbamos a la cama. Conducir sentada en las piernas de mi padre…
¿Cuál fue el primer viaje que hizo sin sus padres?
Pues el fin de curso de 8.º de EGB, de Barcelona a Menorca. Se les llama colonias, me sentí tan mayor.
Si no viviera donde lo hace, ¿en qué ciudad le gustaría hacerlo?
Esa es una pregunta que me hago mucho a lo largo del día… Creo que con el tipo de sociedad que más me identifico es con la de los Países Bajos. Allí sería muy feliz, estoy segura.
¿A qué destino le gustaría ir si tuviera el tiempo y/o el dinero?
Irlanda, Australia, son países que me gustaría mucho recorrer en autocaravana, por ejemplo.
¿Su rincón favorito del planeta?
La cama.
¿Ha realizado algún viaje inspirado en algún libro, película o disco?
Suelo vivir el proceso inverso, en Ahmedabad, India, ciudad originaria de Gandhi, aproveché para ver varios documentales sobre su vida. Me estremecía cuando describían sonidos que yo estaba escuchando en ese mismo momento.
¿Medio de transporte favorito?
Últimamente el tren me apasiona. Puedo moverme, tener cobertura, cafetería.
¿Cuál es la compra más estrambótica que ha hecho en uno de sus viajes?
Hoy lo pienso y creo que las lanzas masáis son inmensas, todavía no sé cómo me dejaron embarcarlas.
¿Qué no puede faltar en su maleta?
Un GPS para tenerla localizada, una bolsa extra plegable, por si se me va la pinza con las compras. Algunos “por si acasos”, algunos dichosos botes de cosmética que pesan un quintal.
