Paula Vázquez (51 años): “He visitado ocho países en dos meses y este es el único al que volvería”

Y aunque ese es el país que elige como favorito si tuviera que volver, no ha dudado en señalar las bondades del resto de destinos por los que han pasado. “En Ecuador comí muy bien, en Costa Rica era todo alegría y flores, en Panamá el calor era terrible pero su gente increíble, es que nos trataron muy bien en toda Latinoamérica, la recorrimos de norte a sur”.