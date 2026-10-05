Patricia Conde, sobre la ciudad de Castilla y León donde están sus raíces: "De momento, nunca se me ha pasado por la cabeza volver"

"Paradójicamente, yo no conozco las Delicias. Nací en el Cuatro de Marzo, en el Paseo Zorrilla y vi cómo levantaban El Corte Inglés desde la terraza de la cocina", explicaba la presentadora de televisión y comediante española, Patricia Conde, en una entrevista con El Español, en relación con su vida e infancia en su ciudad natal. "Iba andando al colegio Sagrado Corazón La Anunciata, y todas mis amigas vivían a menos de cinco minutos de mi casa, así que siempre hacíamos planes por ahí".

Tenía 19 años cuando se marchó a Madrid por una oportunidad en televisión, y de eso hace ya más de la mitad de su vida. Aquel viaje fue el arranque de una exitosa carrera y hoy, en su 47 cumpleaños, no vé claro su regreso a la ciudad: "De momento, nunca se me ha pasado por la cabeza volver", explicaba ya entonces, aunque el recuerdo de su infancia la acompañará de por vida.

Redacción Viajar

El hogar de Cervantes y la cuna de Felipe II

En el cuadrante noroeste de la Península Ibérica, antigua capital de España, la ciudad de Valladolid se mantiene hoy como centro burocrático de Castilla y León, falsa capital -por ser esta una comunidad autónoma sin capital definida- y sede de las Cortes y el Gobierno autonómicos.

Estatua al escritor y poeta José Zorrilla con el edificio de la academia de caballería de fondo en la ciudad de Valladolid, España / Istock

La que vio la coronación de Fernando III y la unión en matrimonio de los Reyes Católicos, fue también la cuna de Enrique IV, Felipe II, Felipe IV y Ana de Austria, reina de Francia. Es la ciudad en la que Magallanes firmó las capitulaciones de la primera circunnavegación del mundo y, también el lugar que vio morir a otro gran viajante, Cristóbal Colón. En ella Cervantes terminó de escribir el Quijote, trabajó Quevedo y establecieron sus talleres los más grandes imagineros y orfebres del Renacimiento hispano, y todo ello, toda su historia, reside todavía en la ciudad, entre palacios, casas nobles, iglesias, plazas y avenidas.

Cinco casas iguales levantó Juan de las Navas en 1601, en la calle del Rastro de los Carneros, según el Museo Casa de Cervantes. En una de ellas, la que hoy se visita, vivió de alquiler el autor del Quijote. La corte de Felipe III estuvo en la ciudad entre 1601 y 1606, cinco años en total según el Ayuntamiento de Valladolid, y Cervantes tomó el piso principal en ese tiempo.

Estatua homenaje al escritor y dramaturgo Miguel de Cervantes en la plaza de la universidad de Valladolid. / Istock

Hoy, este mismo ayuntamiento la define como la única casa de Cervantes que queda en España, y es museo, como prueba de ello, desde 1948. Las salas están amuebladas, y desde ellas se sale al jardín romántico, con una fuente renacentista traída del Palacio de la Ribera.

Revisa el horario Los horarios son confusos. De martes a sábado abre de 9:30 a 15:00, domingos y festivos de 10:00 a 15:00, y los lunes cierra, pero revisa siempre antes de preparar tu viaje. La entrada cuesta 3 euros, y los domingos de 10 a 15 horas es gratis. Los jueves y viernes de 17:00 a 20:00 hay apertura extraordinaria, también gratuita y con aforo limitado, pensada para quien no llega por la mañana.

Parques, plazas, esculturas y tapas

Más de 11 hectáreas y 250 especies vegetales, según Ángel Asensio, director de Parques y Jardines, conforman el Campo Grande, la región verde de Valladolid. Los pavos reales llegaron en 1930, regalo de una pareja, y hoy se pasean en libertad más de 40 ejemplares.

Fuera, la estatua del Conde Ansúrez, fundador de la ciudad, mira desde la Plaza Mayor, y a su alrededor los museos se extienden insaciables: el Museo Nacional de Escultura está repartido entre el Colegio de San Gregorio y el Palacio de Villena, dos edificios distintos que obligan a caminar entre uno y otro. La casa natal de José Zorrilla también se puede visitar, y en la Iglesia de San Pablo se bautizó al futuro Felipe IV, un dato que casi nadie espera en una iglesia aparentemente sencilla.

Campo Grande Rose Garden Path, Valladolid / Istock / David Sanchez-Paniagua Carvajal

De la calle a la mesa: gastronomía

Las recomendaciones del chef vienen con nombre y apellidos. Empezamos por el Lechazo asado, el plato por excelencia. En La Parrilla de San Lorenzo lo sirven con el sello IGP de Castilla y León, a fuego lento en horno de leña, y quien quiera salir de la ciudad tiene Mannix, en Campaspero, recomendado por la Guía Repsol 2026. Si se busca algo más ligero, la calle del tapeo es sin duda Correos. En El Corcho las croquetas de jamón salen por unos 2 euros; a pocos portales están el Bar Zamora, por sus bravas, El Cortijo, por el romerito de solomillo y roquefort, y El Jero, por sus canapés de mousse de pato con pistachos o cecina con membrillo.

Y recuerda esta fecha: 7 de noviembre, la gran final del Valladolid Tapas Walk en la Cúpula del Milenio, a la vez que el Concurso Nacional de Pinchos, un clásico donde saber cuáles serán los "hits gastronómicos" de la temporada.