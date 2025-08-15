China, PortAventura Park.
Un paseo por China: buscando a Woody entre dragones y danzas milenarias

PortAventura World está de aniversario, pero para celebrarlo como se merece, hay que encontrar a Woody, su mascota. ¿Se habrá escondido en China? Vamos a descubrirlo.

Cruzas todo PortAventura Park y una réplica de la Gran Muralla te da la bienvenida a China, la zona temática más grande y majestuosa del parque. El corazón de esta área está dominado por dos colosales montañas rusas y crees que subir en ellas te permitirá encontrar a Woody.

Shambhala, con sus 76 metros de altura te ofrece una experiencia de vuelo vertical impresionante, pero su velocidad a más de 134 km/h no ha servido de ayuda a la hora de distinguir a Woody entre la multitud. ¡Desde arriba las personas parecen hormigas!

Pruebas con Dragon Khan, un clásico desde 1995, que te impulsa por ocho loopings que recorrerás en 69 segundos. La disfrutas sin esperar mucho tiempo gracias a Express Unlimited, el pase que te ofrece accesos rápidos ilimitados a las atracciones más concurridas de PortAventura Park. ¡El mejor a la hora de buscar a la mascota más escurridiza del mundo!

Continúas con atracciones más moderadas como las Tea Cups o tazas giratorias, Angkor, una splash battle en la que se compite con pistolas de agua a bordo de barcas o la Cobra Imperial, que simula el movimiento sinuoso de una serpiente.  

Ya has pasado por Mediterrània, Polynesia y la zona del Far West, pero Woody sigue sin aparecer. Apuras tus últimos minutos en China para disfrutar de increíbles acrobacias en el Gran Teatre Imperial y comprarte el souvenir más exótico en la gran Lotus Palace.

