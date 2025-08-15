Un paseo por China: buscando a Woody entre dragones y danzas milenarias

Pruebas con Dragon Khan, un clásico desde 1995, que te impulsa por ocho loopings que recorrerás en 69 segundos. La disfrutas sin esperar mucho tiempo gracias a Express Unlimited, el pase que te ofrece accesos rápidos ilimitados a las atracciones más concurridas de PortAventura Park. ¡El mejor a la hora de buscar a la mascota más escurridiza del mundo!