¿Qué está pasando en este pueblo de Castellón que atrae a artistas de medio mundo?

Una residencia artística puede ser muchas cosas: un retiro, una apuesta, una prueba de resistencia o un laboratorio donde el presente se cuece a baja temperatura. Cada año, la provincia de Castellón, y una localidad en concreto, se convierte en epicentro de la creación cerámica contemporánea, abriendo sus hornos y talleres a artistas que entienden el barro no como materia inerte, sino como un lenguaje vivo y expansivo. ¿Cuál es? ¿De qué iniciativa se trata?