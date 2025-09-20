¿Qué está pasando en este pueblo de Castellón que atrae a artistas de medio mundo?
Tres creadores llegarán en septiembre a la provincia para transformar el barro en ideas y en discurso artístico.
Una residencia artística puede ser muchas cosas: un retiro, una apuesta, una prueba de resistencia o un laboratorio donde el presente se cuece a baja temperatura. Cada año, la provincia de Castellón, y una localidad en concreto, se convierte en epicentro de la creación cerámica contemporánea, abriendo sus hornos y talleres a artistas que entienden el barro no como materia inerte, sino como un lenguaje vivo y expansivo. ¿Cuál es? ¿De qué iniciativa se trata?
La edición 2025 del proyecto CeramicRes, la cuarta ya, arranca en septiembre con tres nuevos protagonistas que durante semanas explorarán, moldearán, debatirán y expondrán sus procesos de investigación artística. Hasta ahora, el secreto estaba bien guardado, pero ya se han desvelado los nombres de esta nueva travesía creativa que se desarrollará en l'Alcora.
Quiénes son los protagonistas
El madrileño Andrés Izquierdo, con su proyecto Camino a Penyagolosa, propone una ruta simbólica y material por el paisaje identitario de Castelló. La peruana Silvana Hurtado-Dianderas, con Embodied Resonances, investiga la relación entre cuerpo, arcilla y memoria ancestral. Y la zaragozana Leticia Martínez, con Totémicas, propone un imaginario escultórico que bebe de lo ritual, lo femenino y lo simbólico.
Jurado destacado
Sus proyectos han sido seleccionados por un jurado multidisciplinar que reúne a figuras destacadas del comisariado, la gestión cultural, la crítica de arte y la práctica cerámica contemporánea, como Alicia Ventura, Sara Zaldívar, José Luis Clemente, Nacho Tomás o Teresa Calbo, entre otros.
CeramicRes no es solo una residencia, es mucho más: es una plataforma de experimentación colectiva impulsada por el colectivo Co-net_, formado por Agustín Serisuelo y Carlos Sebastiá, en colaboración con instituciones como la Diputació de Castelló, el Ajuntament de l’Alcora, la ESCAL, el Museu de Ceràmica y la Feria Marte. La dotación incluye 3.200 euros, alojamiento, asistencia técnica y un espacio de trabajo equipado, culminando en un Open Studio abierto al público.
Artistas como Mónica Mays, Luisa Pastor o Álvaro Albaladejo ya han dejado su huella en anteriores ediciones. Ahora, el fuego vuelve a encenderse para recibir a una nueva generación de ceramistas contemporáneos dispuestos a dialogar con el territorio, con la historia... y con el barro.
