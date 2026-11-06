Participa en este encuentro sobre la Antártida y entra en el sorteo de dos noches con desayuno y spa en un palacio de Oporto

El próximo miércoles 18 de noviembre a las 19:30, Josep María Palau y Javier Cacho conversarán sobre la Antártida y la expedición que llevará a un grupo de viajeros hasta el continente helado y las islas Malvinas. La cita tendrá lugar en el Hotel Thompson Madrid, (Plaza del Carmen), en la sala Carmen II, el foyer y el patio.

Participa en este encuentro sobre la Antártida y entra en el sorteo de dos noches de lujo en Oporto. / istock

La velada está pensada para disfrutarla más allá del coloquio. Tras la presentación habrá un cóctel y cada asistente recibirá una goodie bag. Al final se celebrará el sorteo de una estancia de dos noches con desayuno, acceso al spa y tratamiento de Natura Bissé en CoolRooms Palacio Duarte, un nuevo hotel boutique de lujo en Oporto.

Una habitación del hotel con vistas a los tejados y al río Duero. / Coolrooms

El premio: dormir en un palacio de cinco siglos en Oporto

El escenario del premio es un palacio cuya historia se remonta a finales del siglo XV, hoy restaurado como hotel de cinco estrellas en el centro histórico de Oporto. Sus elementos originales conviven con un diseño contemporáneo: techos artesonados, balcones de hierro forjado y una claraboya que llena de luz la escalinata.

Una estancia de CoolRooms Palacio Duarte combina dormitorio y zona de estar en un ambiente de tonos cálidos y detalles contemporáneos. / Coolrooms

La estancia también invita a disfrutar de sus espacios de bienestar, con piscina interior, sauna, baño turco, tumbonas térmicas y tratamientos. El hotel cuenta, además, con Casa da Alfândega, un restaurante de cocina portuguesa centrada en el producto local y de temporada.

Una propuesta para descubrir Oporto desde un edificio con siglos de historia y añadir una experiencia de descanso a la agenda. El sorteo se realizará al final del encuentro, así que reserva tu plaza para asistir.

Vista del centro histórico de Oporto, ciudad donde se encuentra CoolRooms Palacio Duarte. / istock

Una expedición entre icebergs, pingüinos y las islas Malvinas

La expedición que protagoniza el coloquio zarpará el 17 de marzo de 2027. Durante 18 días, el viaje enlazará Buenos Aires y Ushuaia con la travesía del paso de Drake, varios días de exploración en la Antártida y una visita a las islas Malvinas, antes de regresar a Argentina.

A bordo viajará Javier Cacho, físico, investigador y divulgador, que ha participado en diversas campañas científicas en la Antártida y ha dirigido la base española Juan Carlos I. Su experiencia permitirá acercarse a la historia de la exploración polar y a la vida en uno de los territorios más remotos del planeta.

Un gran iceberg muestra sus formas y tonos azules en aguas antárticas. / Ray Hems

El itinerario contempla cruceros en lanchas entre el hielo y desembarcos en tierra para observar los paisajes y la fauna. En esta época del año es posible avistar ballenas y lobos marinos, además de ver a los pingüinos jóvenes. Las puestas de sol y la floración de las algas de nieve forman también parte de los atractivos de la travesía.

El viaje se realiza a bordo del MS Roald Amundsen, un barco de expedición con propulsión híbrida. Durante la navegación, el equipo ofrecerá conferencias sobre la Antártida y su biodiversidad, y propondrá actividades vinculadas a la ciencia ciudadana.

Pingüinos papúa sobre un iceberg durante una expedición por la Antártida. / Andrew Peacock

También se podrán realizar excursiones opcionales, como kayak entre icebergs. Como en toda expedición polar, los puntos concretos de desembarco dependerán de las condiciones meteorológicas y del hielo. Una travesía para conocer de cerca un entorno extraordinario y comprender por qué su protección es fundamental.