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Participa en este encuentro sobre la Antártida y entra en el sorteo de dos noches con desayuno y spa en un palacio de Oporto

Inscríbete ya en este encuentro de Expediciones VIAJAR en el Hotel Thompson Madrid, el 18 de noviembre, y gana una escapada de dos noches de lujo a Oporto con desayuno, spa y tratamiento wellness. Además, habrá cóctel y una goodie bag para todos los asistentes.

La expedición de VIAJAR a la Antártida y las islas Malvinas será la protagonista del encuentro que se celebrará el 18 de noviembre en el Hotel Thompson Madrid.

La expedición de VIAJAR a la Antártida y las islas Malvinas será la protagonista del encuentro que se celebrará el 18 de noviembre en el Hotel Thompson Madrid. / istock

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María José Cayuela

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El próximo miércoles 18 de noviembre a las 19:30, Josep María Palau y Javier Cacho conversarán sobre la Antártida y la expedición que llevará a un grupo de viajeros hasta el continente helado y las islas Malvinas. La cita tendrá lugar en el Hotel Thompson Madrid, (Plaza del Carmen), en la sala Carmen II, el foyer y el patio.

Participa en este encuentro sobre la Antártida y entra en el sorteo de dos noches de lujo en Oporto.

Participa en este encuentro sobre la Antártida y entra en el sorteo de dos noches de lujo en Oporto. / istock

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La velada está pensada para disfrutarla más allá del coloquio. Tras la presentación habrá un cóctel y cada asistente recibirá una goodie bag. Al final se celebrará el sorteo de una estancia de dos noches con desayuno, acceso al spa y tratamiento de Natura Bissé en CoolRooms Palacio Duarte, un nuevo hotel boutique de lujo en Oporto.

Una habitación del hotel con vistas a los tejados y al río Duero.

Una habitación del hotel con vistas a los tejados y al río Duero. / Coolrooms

El premio: dormir en un palacio de cinco siglos en Oporto

El escenario del premio es un palacio cuya historia se remonta a finales del siglo XV, hoy restaurado como hotel de cinco estrellas en el centro histórico de Oporto. Sus elementos originales conviven con un diseño contemporáneo: techos artesonados, balcones de hierro forjado y una claraboya que llena de luz la escalinata.

Una estancia de CoolRooms Palacio Duarte combina dormitorio y zona de estar en un ambiente de tonos cálidos y detalles contemporáneos.

Una estancia de CoolRooms Palacio Duarte combina dormitorio y zona de estar en un ambiente de tonos cálidos y detalles contemporáneos. / Coolrooms

La estancia también invita a disfrutar de sus espacios de bienestar, con piscina interior, sauna, baño turco, tumbonas térmicas y tratamientos. El hotel cuenta, además, con Casa da Alfândega, un restaurante de cocina portuguesa centrada en el producto local y de temporada.

Una propuesta para descubrir Oporto desde un edificio con siglos de historia y añadir una experiencia de descanso a la agenda. El sorteo se realizará al final del encuentro, así que reserva tu plaza para asistir.

Vista del centro histórico de Oporto, ciudad donde se encuentra CoolRooms Palacio Duarte.

Vista del centro histórico de Oporto, ciudad donde se encuentra CoolRooms Palacio Duarte. / istock

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Una expedición entre icebergs, pingüinos y las islas Malvinas

La expedición que protagoniza el coloquio zarpará el 17 de marzo de 2027. Durante 18 días, el viaje enlazará Buenos Aires y Ushuaia con la travesía del paso de Drake, varios días de exploración en la Antártida y una visita a las islas Malvinas, antes de regresar a Argentina.

A bordo viajará Javier Cacho, físico, investigador y divulgador, que ha participado en diversas campañas científicas en la Antártida y ha dirigido la base española Juan Carlos I. Su experiencia permitirá acercarse a la historia de la exploración polar y a la vida en uno de los territorios más remotos del planeta.

Un gran iceberg muestra sus formas y tonos azules en aguas antárticas.

Un gran iceberg muestra sus formas y tonos azules en aguas antárticas. / Ray Hems

El itinerario contempla cruceros en lanchas entre el hielo y desembarcos en tierra para observar los paisajes y la fauna. En esta época del año es posible avistar ballenas y lobos marinos, además de ver a los pingüinos jóvenes. Las puestas de sol y la floración de las algas de nieve forman también parte de los atractivos de la travesía.

El viaje se realiza a bordo del MS Roald Amundsen, un barco de expedición con propulsión híbrida. Durante la navegación, el equipo ofrecerá conferencias sobre la Antártida y su biodiversidad, y propondrá actividades vinculadas a la ciencia ciudadana.

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Pingüinos papúa sobre un iceberg durante una expedición por la Antártida.

Pingüinos papúa sobre un iceberg durante una expedición por la Antártida. / Andrew Peacock

También se podrán realizar excursiones opcionales, como kayak entre icebergs. Como en toda expedición polar, los puntos concretos de desembarco dependerán de las condiciones meteorológicas y del hielo. Una travesía para conocer de cerca un entorno extraordinario y comprender por qué su protección es fundamental.

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