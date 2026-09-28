El coloso verde del Parque Nacional Volcán Arenal, en busca de las ranas de ojos rojos

Estás participando en la búsqueda de dos de las especies emblemáticas de Costa Rica –el quetzal resplandeciente y la rana de ojos rojos– que nos llevará por todo el país. Si logramos localizar a los ejemplares, entraremos en el sorteo de un vuelo de ida y vuelta a Costa Rica para dos personas. ¡Nuestra misión acaba de comenzar!

La silueta del volcán Arenal se refleja en las aguas del lago Arenal, el más grande de Costa Rica, creado artificialmente en 1979 para generar energía hidroeléctrica, un lugar estupendo para practicar actividades acuáticas. Alrededor se extienden densos bosques, ríos y aguas termales.

Nos cuesta resistirnos a esos senderos por campos de lava donde no faltan tucanes, coatíes y monos. Pero antes nos acercamos a una zona más húmeda donde nos han comentado que se han visto ranas a pesar de la altitud. A estas horas no hay rastro de las ranitas.

Por la noche nos acercamos a la zona de La Fortuna, a las afueras de los límites del Parque Nacional Arenal, para relajarnos en uno de los variados puntos de aguas termales rodeados de naturaleza. Entonces sentimos cómo aquello que nos han contado sobre que Costa Rica protege el 25% de su territorio es una poderosa y palpable realidad. Quizá el país entero funciona como un gran corredor natural. ¿Y si estamos cerca de resolver el misterio?

El lago y el volcán Arenal, un paisaje rodeado de fauna / Unsplash / Patricia Palacín

Para continuar podremos:

Ir a La Fortuna para reunirnos con comunidades locales implicadas en proyectos sostenibles.

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