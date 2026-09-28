Parque Nacional Braulio Carrillo, un bosque entre la niebla de Costa Rica siguiendo la pista del quetzal

Estás participando en la búsqueda de dos de las especies emblemáticas de Costa Rica –el quetzal resplandeciente y la rana de ojos rojos– que nos llevará por todo el país. Si logramos localizar a los ejemplares, entraremos en el sorteo de un vuelo de ida y vuelta a Costa Rica para dos personas. ¡Nuestra misión acaba de comenzar!

Apenas una hora después de alejarnos de San José, la carretera desaparece entre la niebla. Avanzamos despacio bajo una llovizna suave mientras contemplamos helechos y árboles gigantes de los que cuelgan largas lianas. El verdor de Costa Rica empieza a manifestarse en toda su intensidad en uno de los bosques más exuberantes de Costa Rica, Braulio Carrillo.

Al llegar nos recibe un guardabosques y nos invita a caminar por un sendero mientras nos explica que el parque sirve como corredor natural para miles de especies de aves.

Parque Nacional de Braulio Carrillo, en Costa Rica / Istock

– Por eso cualquier cambio es vital aquí –asegura Juvenal.

De pronto se queda en silencio y escuchamos un silbido extraños. Seguimos su eco hasta acabar frente a unas ramas húmedas en las que encontramos unas plumas verdes atrapadas.

– Parece que son de quetzal y no es habitual encontrarlos en una zona tan baja.

Parque Nacional de Braulio Carillo, en Costa Rica / Istock

Nos quedamos asombrados ante esta afirmación. Nos aconseja buscar respuestas en dos lugares:

Puerto Viejo de Talamanca, donde podemos indagar en la cultura Bribri.

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