El paraje más icónico de Chella ya es propiedad del pueblo

La compra de las dos parcelas abre la puerta a la ejecución de las mejoras que prevé el gobierno de José Enrique Talón para acondicionar el paraje natural. El consistorio contempla adecuar el acceso y la bajada con una escalera de madera, de modo que la mejora de la accesibilidad y el acondicionamiento del enclave se lleve a cabo con materiales que no desentonen con el entorno. También se pretenden acondicionar la antigua fábrica de luz y los miradores, para completar una actuación en clave turística, con el objetivo de atraer más visitantes a uno de los parajes más singulares de Chella y de la Canal de Navarrés. El alcalde indica que el proyecto previsto está en sintonía con la propuesta turística para la comarca con la que trabaja la Mancomunidad de la Canal de Navarrés.