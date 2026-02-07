El paraje más icónico de Chella ya es propiedad del pueblo
Las dos últimas parcelas privadas que quedaban en el entorno del Salto pasan a ser titularidad municipal tras una década de trámites y pleitos y el ayuntamiento busca financiación para desplegar un ambicioso proyecto de mejora y acondicionamiento del enclave y sus accesos.
El Salto, el paraje más emblemático y más apreciado de Chella, ya es íntegramente propiedad del municipio. El ayuntamiento ha hecho efectiva la compra de las dos últimas parcelas privadas, que suman una superficie de más de 8.700 metros cuadrados, una operación que permitirá llevar a cabo un ambicioso proyecto de mejora y acondicionamiento del acceso y del entorno del enclave, con el objetivo de adecuar el turístico espacio como foco de atracción de visitantes.
La noticia se ha hecho pública en plenas fiestas patronales de la localidad. El alcalde de Chella, José Enrique Talón, ha confirmado a Levante-EMV que la compra de las dos parcelas «ya está firmada» y ha avanzado que el gobierno que preside está buscando la financiación necesaria de otras administraciones para ejecutar las actuaciones de mejora.
El proceso para conseguir la titularidad municipal de las dos parcelas privadas ha sido largo, con unos trámites que se iniciaron hace diez años, tras la llegada de Talón a la alcaldía, en 2015. «Cuando comencé de alcalde contacté con la familia propietaria y les ofrecí una propuesta económica» para comprar los terrenos, indica. El consistorio propuso una oferta que los propietarios, miembros de una misma familia, rechazaron, planteando otra propuesta «que triplicaba la oferta municipal». Los dueños «se cerraron en banda» a la transacción. Después de un tiempo en stand by, el ayuntamiento hizo otro intento de comprar las parcelas, ofreciendo un precio de 200.000 euros. La familia tampoco aprobó la cuantía, aunque los propietarios «ya estaban divididos, algunos querían venderlas y otros no».
Ante la negativa de la propiedad a vender el suelo, el ayuntamiento recurrió a la expropiación de los terrenos para que el paraje natural del Salto fuera totalmente municipal y patrimonio del pueblo de Chella. El proceso para la expropiación de las dos fincas, que suman 8.756 metros cuadrados de superficie catastral, comenzó en 2017, tal como informó entonces este diario. En octubre de aquel año, Levante-EMV informaba del inicio de la expropiación de las dos parcelas, colindantes a la imponente cascada de 25 metros de altura, que ya en 2017 presentaban un estado de abandono que complicaban el escarpado descenso a los pies del salto y la posibilidad de adentrarse en el valle.
En la expropiación, los propietarios pidieron una cuantía que superaba los 60.000 euros por las dos parcelas, mientras que la administración local ofrecía algo menos de 40.000 euros. Finalmente, en el justiprecio, el jurado de la expropiación determinó el precio en 48.000 euros.
Bancales para aparcamiento
Además, el ayuntamiento también ha adquirido dos bancales de 4.200 metros cuadrados situados arriba del Salto, donde se prevé la creación de un aparcamiento para facilitar la llegada de visitantes al paraje natural. Talón señala que los dos bancales suman unos 4.200 metros cuadrados que se destinarán a zona de estacionamiento de vehículos para visitas al Salto de Chella.
La compra de las dos parcelas abre la puerta a la ejecución de las mejoras que prevé el gobierno de José Enrique Talón para acondicionar el paraje natural. El consistorio contempla adecuar el acceso y la bajada con una escalera de madera, de modo que la mejora de la accesibilidad y el acondicionamiento del enclave se lleve a cabo con materiales que no desentonen con el entorno. También se pretenden acondicionar la antigua fábrica de luz y los miradores, para completar una actuación en clave turística, con el objetivo de atraer más visitantes a uno de los parajes más singulares de Chella y de la Canal de Navarrés. El alcalde indica que el proyecto previsto está en sintonía con la propuesta turística para la comarca con la que trabaja la Mancomunidad de la Canal de Navarrés.
Para llevar a cabo la actuación se precisan los permisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que tiene la competencia sobre el dominio hidráulico del Salto. El consistorio ya trabaja en la consecución de estos trámites, expone el primer edil, que añade que también se ha iniciado la tramitación para obtener subvenciones de otras administraciones (Diputació, Generalitat Valenciana o fondos europeos) para materializar el proyecto de acondicionamiento del Salto.
