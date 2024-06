El paraíso para los amantes de los perros está en Birmingham

Uno de los concursos que más llama la atención es el “Heelwork to Music”, en el que se prepara una coreografía de unos cinco minutos aproximadamente, en la que el perro y su humano acompañante bailan al ritmo de la música. En estos shows, los participantes de cuatro patas no siguen indicaciones, sino que siguen una coreografía que incluye movimientos y acrobacias que no se ven en las demás categorías.