Encuentran en el Palacio de Liria de Madrid el cuadro de Sorolla 'La Chata', desaparecido en los 70

La investigación se inició tras detectar una pintura que formaba parte de una exposición promovida por la Casa de Alba, La Moda en la Casa de Alba, que tuvo lugar de octubre de 2023 y marzo de 2024 y sobre la que se desconocía el paradero. Se trataba del retrato de Isabel de Borbón y Borbón La Chata, pintado por Joaquín Sorolla y Bastida, fechado en el año 1908, de medidas 151 x 100 centímetros.