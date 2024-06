Las palabras que solo escucharás si viajas a Alicante

En Badajoz no se toma un atajo, se atrocha; en Huesca no sopla un viento frío y molesto, sino que hay orache; en Málaga no se dan prisa, se meten bulla; y así hasta cubrir toda la geografía española. El léxico del país es tan variopinto como lo son las provincias y pueblos que lo componen y no es necesario tomar de ejemplo otras lenguas como el bable, el gallego o el castúo para confirmarlo. Cada lugar toma como referencia la manera de hablar del entorno y en el caso de Alicante existen tres referentes.