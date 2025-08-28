Paisajes de vendimia en Aragón, en el número de septiembre de VIAJAR

Septiembre es momento de vendimia y el corazón de Aragón es uno de esos lugares que ofrece experiencias enoturísticas inolvidables. Nos sumergimos en Campo de Cariñena para conocer a fondo su Ruta del Vino y los secretos de la Ciudad Europea del Vino 2025 (Cariñena), pero también para hacer un viaje cultural que nos llevará a un territorio donde se enconden desde huellas de dinosaurios hasta pinturas de Goya.