El país más seguro del mundo en caso de una guerra nuclear es uno de los más bonitos: la mala noticia es que está en la otra punta del mundo

Irlanda podría ser una buena opción: es neutral, no forma parte de la OTAN y suele evitar los conflictos globales, pero está cerca de Europa, así que no sería el país más seguro. Algo similar sucede con Islandia, que está aislada, estratégicamente es más insignificante y no cuenta con ejército armado. Sin embargo, sí que pertenece a la OTAN y, además, presenta un ambiente muy agresivo, por lo que poca gente sería capaz de sobrevivir allí si no está acostumbrada.