Paco (70 años), el único habitante de una aldea en mitad de la Sierra de Segura: “La gente como yo estamos en peligro de extinción”

De aquí a 2050, los municipios de menor tamaño de España podrían llegar a perder hasta cuatro millones de habitantes, aunque parezca un problema a futuro, es una realidad a la que muchos ciudadanos de diferentes pueblos de España se enfrentan cada día. Ya son en torno a 3000 pueblos los que sufren esta despoblación y otros 2000 en riesgos de extinción, las causas son muy claras: falta de empleo, escasez de servicios mínimos como tiendas de alimentación o colegios y la migración masiva de los jóvenes a las ciudades para forjarse un futuro mejor.

Adriana Fernández

Paco, con 70 años, es un ejemplo de cómo la “España vaciada” ya es una realidad, un pueblo que le vio crecer, donde nació y dio sus primeros pasos. Hablamos de Santiago-Pontones, un municipio en mitad de Sierra del Segura en Jaén, Andalucía. En este pequeño caserío de apenas 14 viviendas y del cual es el único habitante que queda, Paco ha terminado asumiendo prácticamente todas las funciones necesarias para mantener vivo el lugar, “Eres el alcalde, eres el policía, eres el de mantenimiento. ¿El pueblo es tuyo?”, le pregunta el reportero del programa Comando Actualidad. "La gente como yo estamos en peligro de extinción", a pesar de las dificultades que implica vivir prácticamente aislado, asegura que no cambiaría su vida por nada del mundo: "Amo la naturaleza, me gusta. Eso es lo que he vivido siempre". A pesar de ese miedo constante a que le pueda pasar algo y nadie se entere, no ha sido suficiente para marcharse.

Aldea de Miller, en Santiago-Pontones / Istock / Kordas

Santiago-Pontones: vuelta a los inicios

En pleno corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, Santiago-Pontones, un territorio de 682,31 kilómetros cuadrados, es un municipio situado en el noroeste de la provincia de Jaén que cuenta con alrededor de 102 aldeas repartidas entre todo el territorio. Su paisaje de alta montaña te dejará con la boca abierta, además este territorio cuenta con muchas joyas naturales como el Nacimiento del Río Segura, la vasta altiplanicie kárstica de los Campos de Hernán Perea y la aldea de Don Domingo, reconocida como Paraje Starlight para la observación astronómica.

Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas / wikimedia Commons/FrDr

El arte rupestre de Santiago-Pontones es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO dentro del Arco Mediterráneo, aquí encontrarás lugares históricos como la Cueva del Engarbo o los Abrigos del Ciento. A través de escenas de caza, siluetas humanas y trazos esquemáticos, estos yacimientos dejan huella del paso del ser humano desde el Paleolítico Superior y el Neolítico, convirtiendo a la zona en un rincón arqueológico de mucho valor histórico.

Vista del embalse del Tranco, en Santiago-Pontones / wikimedia Commons/Kordas

Dejando a un lado lo prehistórico, su patrimonio cultural e histórico destaca por el Castillo de las Espadas y el Castillo de Miller, fortalezas medievales e islámicos que dominaban la serranía, así como templos de arquitectura serrana como la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol. Una peculiaridad es que, sigue manteniendo un patrimonio etnográfico vivo, a través de las antiguas cabañas reales, lavaderos comunitarios y su tradición de la trashumancia, desplazamiento estacional de los rebaños de ganado y sus pastores para buscar mejores pastos según la época del año

Embalse del Tranco, Valle del Guadalquivir, en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas / Istock / m-martinez

Más historias para contar: Paco no es el único

Si miramos más allá, nos daremos cuenta de que esta situación es mucho más común de lo que parece como es el ejemplo de Tomàs de 64 años y el único habitante de un pueblo de Lleida, Solanell, "Es fácil vivir aquí con un subsidio de 480 euros, no hay donde gastarlo".

Cazorla, Jaén / Istock / TONO BALAGUER

Benigna, una mujer de 92 años, también es una víctima de la despoblación, una aldea abandonada de Asturias en la que ella es la única habitante, “Yo creo que el pueblo no debe de perderse. Porque además nunca sabes lo que vas a necesitar” u otros casos donde se escapan del bullicio de la ciudad para revivir el pueblo que vio crecer a su padre como es el ejemplo de Kike Collada, un hombre de 28 años, que se hizo alcalde para intentar salvar el pueblo de su familia paterna: “Te das cuenta de que solo podrás disfrutar de este lugar si sigue habiendo gente”.