Ona Carbonell, sobre la "isla mágica" que esconde su refugio: "Es una de las islas menos explotadas en todos los sentidos", y está declarada Reserva de la Biosfera

Dos medallas olímpicas y veintitrés mundiales. El palmarés de la nadadora Ona Carbonell, se mide en las grandes ligas y por eso, tras su retirada, no eran pocos los que se preguntaban cuál sería el siguiente paso. Haber llegado a un límite con el deporte en grandes competiciones no le ha hecho olvidar el cariño con el que un día descubrió la natación sincronizada, precisamente en el refugio de veraneo de la familia que hoy, décadas después, le sigue brindando la misma tranquilidad que entonces. Un rincón del Mediterráneo, una casita en una cala de pescadores que su familia pisa desde que nació, en 1990.

Mediterráneo y calas en Menorca. / Istock

De pequeña la olímpica pasaba los veranos metida en el agua, imitando las rutinas que ya practicaba en gimnasia rítmica, y allí sus padres descubrieron el deporte que la elevaría a lo más alto. Es una isla pequeña, de calas diminutas y sin grandes carreteras, protegida por la Unesco como Reserva de la Biosfera desde 1993, Menorca hizo de la barcelonesa una menorquina de arraigo, y hoy se mantiene como uno de sus destinos indispensables.

Adriana Fernández

La "isla mágica de Menorca"

"Desde pequeña veraneamos en Menorca y me pasaba el día en el mar", contó Carbonell en una entrevista a The Objective. De aquellos baños salió una de las nadadoras más laureadas de la historia de la natación artística. "Tenemos una casita en una calita de pescadores y siempre ha sido nuestro punto de desconexión", explicaba en otra ocasión en conversación con medios.

Playa de Menorca. / Istock

"Es una de las islas que yo conozco menos explotadas en todos los sentidos", matizaba. Toda la isla, sus 700 kilómetros cuadrados y los ocho municipios, está dentro de la misma figura de protección, siendo la Reserva Mundial número 12 del mundo y, junto a Lanzarote, la primera isla de España con el título. La zona núcleo es el Parque Natural de s'Albufera des Grau, una laguna costera con aves, dunas y bosque mediterráneo en la costa norte.

Pese a su innegable belleza, la isla no cuenta con macrohoteles en primera línea, ni grandes edificaciones que imposibiliten las vistas al mar. El terreno se libra de las grandes autopistas, y más de la mitad del territorio se mantiene protegido. "Para mí es una isla mágica, con gente mágica y con una naturaleza increíble", resumía, y quizá sea por eso que hoy sigue yendo, cada verano y, en realidad, siempre que puede, acompañada ahora de su familia y el deporte, siempre presente.

"Siempre me llevo unas pinzas y unas gafas y acabo nadando o haciendo sincro, a veces también hago esquí acuático, bici, corro, aunque intento desconectar bastante", admitía en entrevista.

Es Castell, pueblo tradicional en la costa de Menorca con puerto y barcos al atardecer durante la temporada turística de verano. / Istock

Calas, playas y pozas, el mapa de Ona Carbonell

Sobre la guía la ruta parece evidente: Macarella, Macarelleta, Son Bou, Cala Galdana o Cala Mitjana, las de postal, que Ona también reconoce como indispensables. Pero, veterana en la isla, incluye además otros indispensables personales, como la playa de Es Grau, pegada al parque natural -un arenal ancho y poco profundo junto a un pueblo de casas blancas-, y la Cala Rafalet, en el municipio de Sant Lluís, una grieta virgen de apenas unos metros de ancho, encajada entre acantilados al final de un barranco, a la que se baja a pie desde el Camí de Cavalls y donde no hay un solo servicio, solo roca, pinos y una inmensa masa de agua perfecta para bucear.

Playa de Macarelleta en el sur de Menorca. / Istock

Suma las Ollas de Binisafúller, unas pozas de roca en la costa sur, y Cala Alcaufar, una ensenada larga y resguardada que parece una piscina y que fue uno de los primeros rincones de su infancia. Su base, sin especificaciones para poder mantener su privacidad, está en Es Murtar, la urbanización de pescadores junto a Sa Mesquida donde la familia veranea.

Una mesa para chuparse los dedos

Más allá de las calas, la isla tiene dos capitales. Maó, con uno de los puertos naturales más grandes del mundo, y capacidad para recorrerlo en barco; y Ciutadella, al otro extremo, de callejón medieval y palacios. Entre una y otra se tiende el Camí de Cavalls, el sendero histórico de 185 kilómetros que rodea toda la isla, antigua ruta de vigilancia a caballo. Mientras tanto, por todas partes, la otra joya de la Unesco: Menorca Talayótica, inscrita como Patrimonio Mundial el 18 de septiembre de 2023, con más de 1.500 yacimientos prehistóricos —talayots, taulas y navetas— repartidos por el campo, una densidad que no se repite en ningún lugar habitado del planeta.

Menorca talayótica, reconocida por la Unesco. / Istock

La mesa cierra el viaje. El queso de Maó-Menorca, con Denominación de Origen Protegida, y platos de toda la vida como la oliaigua, la caldereta de langosta y el arròs de la terra. Por recomendación de la nadadora, incluimos la langosta con huevo frito y patatas del Jágaro, el clásico del puerto de Maó; así como el bar de Cala Mesquida, de producto fresco y abierto todo el año.