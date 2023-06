El nuevo arte de navegar: así es el crucero más respetuoso con el medio ambiente

La Otium Suite (de 123 metros cuadros) permite disfrutar de unas vistas de 270 grados tumbado en su bañera de hidromasaje. Todo mira hacia el agua en el Silver Nova, desde su piscina con vistas infinitas (la más grande de la flota Silversea) hasta el Dusk Bar, el place to be para ver la puesta de sol desde la cubierta 10 con uno de sus cócteles en mano. Las vistas de 270 grados están aseguradas desde casi cada rincón del barco, desde su restaurante La Terraza hasta su Atrium, desde sus ascensores de cristal hasta las mesas frente al mar del Marquee, su nuevo concepto de relax a bordo con dos opciones gastro: The Grill y Spaccanapoli.