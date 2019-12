Nueve cosas para saber quién es y por qué es famosa Greta Thunberg

Greta Thunberg llega a Lisboa tras cruzarse sobre el catamarán ‘La Vagabonde’ todo el oceano atlántico para poder desplazarse hasta Madrid y participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25), todo ello con el mínimo impacto posible al medio ambiente.

La aparición de Greta es una de las mas esperadas en esta conferencia, ya que su imagen y su nombre han conseguido hacerse un hueco internacionalmente como un referente del cambio climático y como la persona que da voz a todos los jóvenes y mayores que quieren acabar con la crisis del cambio climático.

Pero… ¿sabemos realmente quién es Greta Thunberg? Te damos todos los detalles que tienes que saber sobre la joven activista, su historia y su familia…

Greta Thunberg, en términos generales, es una activista medioambiental sueca de 16 años que ha conseguido labrarse un nombre alrededor del mundo como una defensora total de nuestro planeta.

Hasta el pasado verano Greta era una niña cualquiera que tenía unas inquietudes muy marcadas sobre el cambio climático. Pero decidió que era el momento idóneo de pasar a la acción ya que, como ella dice, “todo el planeta estaba callando el problema de la crisis climática”.

Greta decidió plantarse todas las semanas frente al parlamento sueco para reclamar que las autoridades firmaran un compromiso con el medio ambiente y, sobre todo, con la sostenibilidad para frenar la crisis climática. Fue lo que ella misma denominó, los Fridays for Future (Viernes para el futuro).

Fue de esta forma como diversos medios, personas y grupos sociales comenzaron a fijar su mirada en ella, y lo que comenzó siendo una mera reivindicación frente al parlamento sueco se convirtió en todo un movimiento social para frenar la crisis climática.

Pero fue realmente cuando dio un discurso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2018 cuando pudo dirigirse por primera vez a las personas más poderosas de todo el mundo, fijándose como un referente contra el cambio climático alrededor del mundo.

Desde muy pequeña Greta Thunberg empezó a tener muchas inquietudes sobre el mundo en el que vivía. Veía como los grandes poderes no hacían nada para frenar las emisiones de carbono, los mares se iban llenando de plástico y como cada día el planeta se estaba convirtiendo en un lugar peor. Según sus propios padres, estos pensamientos llevaron a que Greta entrara en una gran depresión que le hizo pensar en querer cambiar las cosas.

Así fue como Greta Thunberg comenzó su activismo en el medio ambiente. Lo primero que hizo fue intentar cambiar de hábitos en su propia casa, tratando de reducir al máximo la huella de carbono. Una de las primeras medidas que ella y su familia tomaron fue dejar de utilizar medios de transporte contaminantes o consumir carne.

De ahí comenzó sus Fridays for Future (Viernes para el futuro), donde se manifestaba frente al parlamento sueco para posteriormente convertirse en un icono de la lucha medioambiental en todo el mundo.

Greta afirma que ella nunca viajará en un medio de transporte que sea contaminante, es por ello que suele viajar en barcos de vela o catamaranes cuyas emisiones a la atmósfera son casi nulas. De ahí que haya cruzado el atlántico en catamarán tras el ofrecimiento voluntario de una familia de traerla hasta las costas de Lisboa.

La activista defiende que el uso de los aviones no solo contribuye a aumentar las emisiones de dióxido de carbono, sino que además empeora la calidad del aire hasta tal punto que podría estar causando 16.000 muertes al año en todo el mundo.

La activista pertenece al movimiento Juventud por el Clima, también conocido como Fridays for Future. Es un movimiento principalmente estudiantil que se está expandiendo internacionalmente y que se manifiesta para reclamar la acción contra el calentamiento global y el cambio climático.

Precisamente este movimiento comenzó a cobrar fuerza cuando la joven sueca empezó a manifestarse frente al parlamento sueco durante el pasado agosto del 2018.

En una entrevista para la BBC, Thunberg afirmó que “ser diferente es un regalo” y que si no tuviera Asperger no se habría convertido en una activista climática tan apasionada. Además lo ha dejado plasmado también en redes sociales como Twitter, donde ha hablado sobre su condición afirmando que tener Asperger es un “superpoder”.

When haters go after your looks and differences, it means they have nowhere left to go. And then you know you’re winning!

I have Aspergers and that means I’m sometimes a bit different from the norm. And - given the right circumstances- being different is a superpower.#aspiepower pic.twitter.com/A71qVBhWUU