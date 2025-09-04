¿Una nueva playa en un pueblo de Castellón? Ya están tirando arena para hacerla realidad

El Ayuntamiento de Xilxes continúa avanzando en su apuesta por poner en valor el conjunto de su litoral con la recuperación de lo que se conoce como la zona centre. Se trata de un tramo de costa de aproximadamente 350 metros de longitud que, pese a estar situado entre las dos principales playas del municipio (Les Cases y El Cerezo), ha estado en desuso durante más de dos décadas.