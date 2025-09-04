¿Una nueva playa en un pueblo de Castellón? Ya están tirando arena para hacerla realidad
El área de actuación es de 350 metros de longitud, donde retiran piedras y añaden la tierra.
El Ayuntamiento de Xilxes continúa avanzando en su apuesta por poner en valor el conjunto de su litoral con la recuperación de lo que se conoce como la zona centre. Se trata de un tramo de costa de aproximadamente 350 metros de longitud que, pese a estar situado entre las dos principales playas del municipio (Les Cases y El Cerezo), ha estado en desuso durante más de dos décadas.
Este espacio, que comienza al margen derecho de la pasarela que se adentra en el mar y se extiende hasta la playa del Cerezo, ha sido tradicionalmente poco frecuentado por los bañistas debido a la presencia de grandes piedras, especialmente en la orilla, que dificultaban tanto el acceso como el baño. Además, el buen estado de las otras dos playas, con arena fina y servicios consolidados, hacía que esta parte central quedara olvidada.
Ahora, el consistorio quiere recuperar y transformar este tramo en una tercera playa urbana, dotándola de condiciones óptimas para su uso público. El alcalde, Ismael Minguet, asegura que cuentan con «los mimbres y la capacidad técnica, económica y de infraestructuras para hacer realidad esta tercera playa». «En 2024 ya realizamos una primera intervención y este año vamos más allá para darle forma y convertirla en una alternativa para vecinos y visitantes», añade.
Los trabajos actuales consisten en allanar el terreno, retirando piedras y obstáculos naturales que impedían disfrutar del espacio, y posteriormente llevar a cabo un relleno con arena procedente del puerto de Burriana. Esta medida busca no solo mejorar la estética y la comodidad del baño, sino también ganar espacio útil ante posibles subidas del nivel del mar.
«El año pasado ya realizamos una actuación experimental para observar cómo se comportaba la zona ante los temporales. Ahora que conocemos mejor su evolución, hemos decidido aplicar una intervención más ambiciosa y planificada», detalla Minguet.
El Ayuntamiento también pone el foco en la planificación a largo plazo de esta nueva playa, con la posibilidad de incorporar servicios en próximas fases del proyecto si se confirma la consolidación del terreno. Esta actuación permitirá potenciar el litoral como motor turístico y de desarrollo local.
