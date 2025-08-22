La nueva moda de TikTok: sitios donde romper (y dónde encontrarlos en Barcelona)
Es el nuevo viral que recorre Europa, muletillas que soltarle a tu pareja para hacerle añicos al corazón. Una decena de ciudades ya se han unido a la tendencia, cosechando cientos de miles de ‘me gusta’. Así puedes adaptarla a Barcelona.
“Creo en Dios, pero no en nuestro amor”, es la frase que, según TikTok, debes usar en la iglesia Sofia Kyrka de Estocolmo para cortar con tu pareja. Bienvenidos a un nuevo meme en la ‘app’: turismo de ruptura. Los mejores sitios de ciudades emblemáticas (y su subsecuente muletilla) para que tu enamorado entienda que no eres tú, es él.
Decenas de usuarios se han sumado a esta tendencia, adaptándola a varias ciudades europeas. “Somos como estas callejuelas: románticas, lindas y que no llevan a ninguna parte”, proponen para el barrio Gamla stan de Estocolmo. “El día acaba, y lo nuestro también”, para soltar en los puentes parisinos del Sena durante el atardecer. O “a diferencia de este bus, lo nuestro no va a ninguna parte”, si decides romper montándote en uno de los icónicos buses rojos de Londres.
Estocolmo, París, Londres, Oslo, Milán… el meme ya ha llegado a la mayoría de grandes ciudades europeas, desgranando los sitios ideales para romper corazones con una metáfora barata que enviará a tu rollete al psicólogo de cabeza. Y la mayoría con cientos de miles de ‘me gusta’.
A pesar de la vialidad, extrañamente, Barcelona todavía no ha sucumbido a la tendencia. ¿Buscas ideas para liberarte del amor y pasar un verano de soltería y locura? No busques en TikTok, aquí tienes varias sugerencias. Puedes empezar, por ejemplo, en el parque de la Sagrada Família: “a diferencia de la basílica, lo nuestro está terminado”. ¿Buscando algo menos masificado? Le puedes soltar lo mismo en un andén de la L9.
“Los diamantes son para siempre, lo nuestro no”, en la plaza del Diamant de Gràcia. “Imagínate casarte aquí. Ahora, hazlo sin mí”, puedes soltar en Santa Maria del Mar. “Como las colecciones románicas, lo nuestro ya es historia", en el MNAC (y ojo, si lo haces el primer domingo del mes, te saldrá gratis la ruptura). ¿Planificando la ruptura a largo plazo? Cuando acaben las obras del parque del Laberint d'Horta, “no veo la salida del laberinto, pero sí de esta relación". Nota: prepárate para ser la persona más odiada en su grupo de amigos.
