La nueva moda de TikTok: sitios donde romper (y dónde encontrarlos en Barcelona)

“Los diamantes son para siempre, lo nuestro no”, en la plaza del Diamant de Gràcia. “Imagínate casarte aquí. Ahora, hazlo sin mí”, puedes soltar en Santa Maria del Mar. “Como las colecciones románicas, lo nuestro ya es historia", en el MNAC (y ojo, si lo haces el primer domingo del mes, te saldrá gratis la ruptura). ¿Planificando la ruptura a largo plazo? Cuando acaben las obras del parque del Laberint d'Horta, “no veo la salida del laberinto, pero sí de esta relación". Nota: prepárate para ser la persona más odiada en su grupo de amigos.