La nueva mina Garandina y otros yacimientos: un filón para el turismo en Extremadura

Cerrada 1927 tras décadas de actividad extractiva de vanadio, plomo y plata, la mina Garandina ha reabierto al público con un recorrido subterráneo de 100 metros y una profundidad de 35 metros. «Esa mina tiene una historia que solamente ellos saben contar», destacó la consejera. «Para Extremadura significa una batería de posibilidades en cuanto al patrimonio y el turismo. Esta mina empieza a ser una hermana nueva del resto de cuevas y minas de Extremadura: Maltravieso, con su Neocueva; La Jayona, que recibió más de 28.000 visitas el año pasado; o Fuentes de León, donde los jóvenes excavan e investigan cada verano en el campamento del Instituto de la Juventud», incidió Bazaga.