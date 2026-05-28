Nos gusta viajar a… Portugal: así será el nuevo evento exclusivo de VIAJAR

Tras el éxito de la primera edición dedicada a Costa Rica, VIAJAR vuelve con una nueva entrega de sus encuentros boutique ‘Nos gusta viajar a…’, esta vez poniendo el foco en uno de los fenómenos turísticos y culturales más interesantes de Europa: Portugal. El evento tendrá lugar el próximo 15 de junio en Barcelona y reunirá a un reducido grupo de invitados, expertos y amantes de los viajes en un espacio ligado al arte contemporáneo y la creatividad.

Presentado por Josep María Palau, director de VIAJAR, el encuentro buscará profundizar en el país vecino como destino favorito de 7 millones de españoles. De destino cercano y asequible, asociado durante años a escapadas rápidas o compras de frontera, Portugal ha pasado a convertirse en referencia cultural, gastronómica y estética para toda una generación de viajeros.

El valor arquitectónico de Oporto, en Portugal / Unsplash / Roya Ann Miller

El país que conquistó a los españoles en diez años después de siglos de convivencia

Lisboa y Oporto han sido dos de los grandes motores de este cambio, pero el fenómeno va mucho más allá de sus principales ciudades. La recuperación del patrimonio, el auge de la arquitectura portuguesa, la explosión creativa de su gastronomía o el creciente interés por destinos como las Azores han contribuido a transformar la percepción internacional del país.

Hoy, la cerámica portuguesa se ha instalado en tiendas de alta decoración, los pasteles de nata viven una nueva edad dorada más allá de lafrontera; y sus hoteles, restaurantes y proyectos culturales se han convertido en objeto de deseo para viajeros de toda Europa.

Según datos recientes, Portugal ha superado incluso a Francia entre las preferencias de viaje de los españoles, consolidando un intercambio turístico y cultural cada vez más estrecho entre ambos países.

Lagos, Portugal, ofrece paisajes de ensueño / Unsplash / Koby Agency

Una conversación entre cultura, gastronomía y viajes

Ese cambio de relato será el centro del exclusivo encuentro boutique que se celebrará el próximo 15 de junio en el Moco Museum de Barcelona.

"Nos gusta VIAJAR a... Portugal" contará con diferentes perfiles vinculados a la cultura y la creatividad portuguesa. Entre ellos se cuentan Sofia Da Costa Moura y André Gomes, los rostros detrás de Porco Preto, el restaurante portugués que arrasa en Barcelona. Su propuesta, centrada en reinterpretar la cocina lusa desde una mirada contemporánea y urbana, demuestra una vez más que la gastronomía portuguesa atraviesa un momento dulce de proyección internacional.

También participará el director del Moco Museum Barcelona, el también portugués Pedro Oliveira da Costa; y contaremos con la presencia de María de Lurdes Vale, directora de Turismo de Portugal en España.

Después de la charla, el evento continuará con un cóctel para los asistentes, también en el Museo. Este espacio se ha consolidado como uno de los referentes culturales más visitados de la ciudad y representa a la perfección ese diálogo entre arte, diseño y nuevas formas de viajar.

¿Quieres asistir a "Nos gusta VIAJAR a... Portugal?" Únete a nosotros en la celebración del país vecino y asiste como público al evento boutique del mundo del viaje. Solo hay plaza para los primeros 30 afortunados. ¡No te quedes sin ella! Puedes apuntarte aquí.

Con un formato reducido y pensado para generar conversación real entre ponentes e invitados, ‘Nos gusta viajar a… Portugal’ busca entender qué explica el magnetismo actual de Portugal; y recordarnos que, a veces, los destinos más interesantes no son los que descubrimos por primera vez, sino aquellos que aprendemos a mirar de nuevo.