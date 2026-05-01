Norman Foster, arquitecto ganador del Pritzker: "Cuando entras en el Panteón de Roma comprendes que el hormigón moderno es un juguete comparado con la cúpula de Adriano”

Resulta cuanto menos curioso que una construcción que se levantó hace casi 2000 años siga siendo moderna. Moderna en términos de arquitectura e ingeniería constructiva, se entiende. Es lo que sucede con el Panteón, una de las obras maestras de la arquitectura de Roma.

Lleva en la Ciudad Eterna desde el año 126 d.C. Fue una obra que mandó construir el emperador Adriano sobre un edificio antiguo, el templo de Agripa (fechado un siglo antes, en el 27 a.C), de ahí que se le llame el Panteón de Agripa.

Adriana Fernández

Y si hay un elemento que llama la atención por encima de otros edificios de la antigua ciudad imperial romana, es su inmensa cúpula de hormigón no reforzado con un óculo central.

Lleva en pie casi 2000 años, y sigue siendo moderno. / Istock / Givaga

Los mejores edificios de la antigua Roma

Es muy difícil hablar del edificio más bonito de Roma, teniendo en cuenta que se trata de una de las ciudades más fascinantes de la antigüedad que han llegado hasta nuestros días en muy buen estado de conservación.

El Coliseo (que en la antigüedad se conocía como el anfiteatro Flavio) es posiblemente el edificio más icónico de la ciudad; pero no es el único que merece una visita (o muchas). El foro romano y el Palatino, ese complejo que alberga la mayor concentración de ruinas romanas del mundo en una de las siete colinas de Roma y que supone el mejor ejemplo de cómo era la vida en aquella época. Y eso lo convierte en algo único.

Roma es una de las ciudades más fascinantes de la antigüedad. / Istock

Luego está el arco de Constantino, entre el Coliseo y el Foro; la columna de Trajano, el circo Máximo (el más grande que se construyó en la antigua Roma), el castillo de Sant’Angelo o las termas de Caracalla. Pero ninguno es comparable a la magnificencia del Panteón de Agripa.

El Panteón, la obra cumbre del imperio romano

El Panteón es el edificio mejor conservado de la antigua Roma, y eso ya de por sí lo coloca en un lugar preferencial para el visitante, no hay duda. Si es famoso por algo, además de por su buen estado de conservación, es por su óculo de nueve metros de diámetro (la única entrada de luz natural al templo) y su inmensa cúpula de hormigón. Y decimos inmensa porque su tamaño es realmente descomunal.

Es el edificio con la cúpula de hormigón más grande del mundo. / Istock / R

Tiene un diámetro de 43,44 metros, es la más grande del mundo en su especie. Una obra maestra de la ingeniería no solo de aquella época, sino también de la actual, porque es la más grande del mundo construida con hormigón sin armadura. Y eso supone una lección fundamental de diseño incluso para los arquitectos contemporáneos, como el genial Sir Norman Foster.

Foster ha elogiado el Panteón como un ejemplo supremo de arquitectura atemporal, una obra maestra capaz de integrar luz, espacio y estructura de una manera innovadora. Teniendo en cuenta que han pasado 1900 años desde su levantamiento, el piropo es mucho más que cumplido.

Un óculo de nueve metros de diámetro es la única entrada de luz natural al templo. / Istock

"Cuando entras en el Panteón de Roma, comprendes que el hormigón moderno es un juguete comparado con la cúpula de Adriano”, tal y como expresa el arquitecto en el marco de la publicación ‘Future Cities: Conversations with Norman Foster’, un libro donde las conversaciones entre Foster y diez invitados se transcriben a textos cuidadosamente editados.

Para Foser, un ejemplo supremo de arquitectura atemporal. / Istock / Roberto Armocida

De ahí se extrae el hecho de que para Foster el Panteón es el mejor ejemplo de arquitectura sostenible y eficiencia espacial. Ha llegado a decir que es un hito de la sostenibilidad antigua, donde la forma sigue a la función y donde el diseño estructural es duradero, gracias al uso de materiales duraderos y la optimización del diseño para el aprovechamiento de la luz natural. Menudo ejemplo.