Norman Foster, arquitecto ganador del Pritzker, sobre la cúpula que cambió la historia de la arquitectura: "Cuando entras en el Panteón de Roma comprendes que el hormigón moderno es un juguete comparado con la cúpula de Adriano"

El Panteón de Roma es uno de esos edificios que explican por sí solos por qué la arquitectura romana sigue fascinando casi dos mil años después. Su importancia no reside únicamente en su antigüedad, sino en la maestría que demostraron los ingenieros romanos al conseguir algo que todavía hoy parece imposible: consiguieron cubrir un espacio circular de más de 43 metros de diámetro con una cúpula de hormigón sin armadura metálica, tal y como se hace a día de hoy.

Uno de los grandes iconos de la arquitectura romana / Istock / VEYSEL BUYUKTUNA

Un hito de la ingeniería, antigua y moderna, que hace que la del Panteón siga siendo la mayor de su tipo. Y lo hicieron con una combinación de geometría, materiales y soluciones estructurales que, como decimos, no solo se sigue estudiando hoy, sino que sigue siendo digna de admiración incluso para los arquitectos más reputados.

Adriana Fernández

Y es que el Panteón no es simplemente un monumento antiguo que ha sobrevivido. Es un edificio que cambió la manera en que arquitectos de épocas posteriores imaginaron el espacio, la luz y las grandes cubiertas. Y uno de esos arquitectos es Norman Foster, premio Pritzker de arquitectura.

Casi 2000 años de historia, y sigue siendo un misterio

La primera versión del Panteón fue encargada por Marco Vipsanio Agripa, colaborador y yerno del emperador Augusto, entre los años 27 y 25 a. C. El edificio actual, sin embargo, corresponde a una reconstrucción de época del emperador Adriano, realizada aproximadamente entre los años 118 y 128 d. C. De ahí que también se le conozca como el Panteón de Agripa Adriano.

Lo que se ve desde la puerta de entrada al Panteón / Istock / Roberto Armocida

Hay una frase atribuída a Norman Foster que resume como ninguna otra lo que esta cúpula supone para la arquitectura moderna: "Cuando entras en el Panteón de Roma comprendes que el hormigón moderno es un juguete comparado con la cúpula de Adriano". Y lo es por varios motivos, y los principales tienen que ver con las cifras que explican la dimensión de la obra.

Se trata de una cúpula con más de 43 metros de diámetro interior, y con un diámetro aproximado del óculo de casi nueve metros. Además de por las cifras, increíbles para la fecha, lo extraordinario es que todo el espacio interior se puede inscribir en una esfera perfecta. Eso, y que la altura desde el suelo hasta el óculo coincide aproximadamente con el diámetro de la rotonda: unos 43,3 metros. Si imaginamos una esfera de ese tamaño dentro del edificio, encajaría exactamente.

Lo más curioso es que el óculo permanece abierto. Es decir: no hay una cubierta de vidrio en la parte superior, sino que la luz natural entra directamente y la lluvia también, por lo que el pavimento incorpora pequeños desagües.

Un óculo abierto que mide casi nueve metros de diámetro / Istock

Una proeza de ingeniería que todavía impresiona

Lo que arquitectos como Foster valoran, además, que el hormigón empleado se va adaptando a la altura a medida que la cúpula va ascendiendo. Los romanos emplearon agregados progresivamente más ligeros hacia la parte superior de la cúpula, con materiales volcánicos ligeros cerca del óculo. Así redujeron las cargas en las zonas más elevadas.

Quien haya estado debajo de esa cúpula, habrá observado que los casetones tienen una función visual muy llamativa; lo que solo saben los arquitectos es que, además de estética, tiene una función claramente constructiva. Y eso es lo que la hace única: esos paneles cuadrados hundidos que forman cinco anillos concéntricos ordenan la superficie al tiempo que reducen el material empleado.

La función de los casetones es, más que estética, constructiva / Istock / Photographer: Sergej Borzov

Uno de los grandes modelos de la arquitectura occidental

La influencia del Panteón se extiende mucho más allá de Roma. Su fórmula, un pórtico clásico, un espacio centralizado y una cúpula monumental, se convirtió en uno de los grandes modelos de la arquitectura occidental, imitado hasta la saciedad pero que todavía no ha podido ser superado.

Es por eso que el Panteón sigue siendo una referencia para estudiar cómo cubrir grandes espacios, trabajar con formas geométricas elementales y utilizar la luz como parte de la arquitectura. Su legado no consiste en copiar literalmente una cúpula romana, sino en entender los principios que hacen que un espacio funcione.