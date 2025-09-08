El nombre de este pueblo de Córdoba es un piropo, y pocos lo saben

La provincia de Córdoba es un mapa de fortalezas que narran siglos de historia, la huella de distintas civilizaciones. Sus pueblos guardan castillos que fueron testigos de batallas, conquistas y leyendas. Pero, entre todos, hay uno cuya belleza fue tal… que acabó bautizando al lugar donde se alza. Este pueblo de Córdoba presume de su castillo como ningún otro: a través de su propio nombre. Cuatro sílabas que son un piropo.