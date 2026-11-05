Un nombre para dos leyendas de la pantalla: Las raíces separadas de Emilio Aragón y Miliki están entre una ciudad con una necrópolis romana y la isla donde los payasos de la tele triunfaron 13 años

Antes de marcharse a Cuba, Miliki compuso su primera canción, y le puso el nombre de su pueblo. Nunca llegó a escribir la partitura, pero su hijo se la oyó cantar tantas veces que ha podido reconstruirla. "Aunque no dejó partitura, yo de tanto escuchársela he comenzado a hacer su orquestación", contó Emilio Aragón en el Teatro Cerezo de esa misma ciudad, la andaluza Carmona, que había hecho a su padre hijo predilecto.

Este es uno de los lugares que marcaron su vida. / Istock / FELIPE RODRIGUEZ

El viaje empezó en noviembre de 1946. Miliki y sus hermanos Gaby y Fofó iban a La Habana con un contrato de solo tres meses, pero el público cubano los adoptó, el contrato se renovó una y otra vez y la isla acabó siendo su casa durante trece años. Allí se hicieron famosos en la televisión, allí obtuvieron la nacionalidad cubana y allí nació, en 1959, el hijo de Miliki. Las raíces de padre e hijo quedaron así repartidas a ambos lados del Atlántico, entre Carmona y La Habana.

Sara Fernández García

Miliki, el niño de la pista

Emilio Alberto Aragón Bermúdez, Miliki, nació en Carmona el 4 de noviembre de 1929. Su padre, Emilio Aragón Foureaux, era payaso con el nombre de Emig, y su madre, Rocío Bermúdez, también nacida en Carmona, era bailarina y acróbata a caballo. Con esa familia, la pista llegó pronto: siendo muy pequeño ya actuaba con sus hermanos Gaby y Fofó, y en los años treinta el trío pasaba por el Circo Price de Madrid.

Miliki nació en Carmona. / Istock

Su hijo lo explica con una idea que vale para toda la familia: "Nosotros somos muy tribu, siempre lo hemos sido. Y a lo mejor es por ser emigrantes". Después de Cuba vinieron Venezuela, Puerto Rico y Argentina, y en 1972 la vuelta a España, con 'El gran circo de TVE', que convirtió a los tres hermanos en los payasos de la tele. Su pueblo le concedió además su Medalla de Plata. Miliki se despidió en Madrid en noviembre de 2012, a los 83 años, después de haber hecho reír a varias generaciones a los dos lados del Atlántico.

Carmona, la ciudad de las tumbas en la roca

Miliki pasó la vida de gira, pero no dejó de hablar de Carmona. A su hijo le contaba historias de su pueblo y le hablaba, sobre todo, de su pescaíto frito. La ciudad está a unos 33 kilómetros de Sevilla y tiene algo más de 30.000 habitantes. En tiempos de Julio César se llamaba Carmo, y antes la habían habitado tartesios y fenicios. Su gran tesoro apareció en 1881 junto al camino de Sevilla: una necrópolis romana con más de 900 tumbas familiares excavadas en la roca, usadas entre el siglo II antes de Cristo y el IV después de Cristo. Las más conocidas son la tumba de Servilia y la tumba del Elefante.

Cementerio romano de Carmona. / Pavel Kirichenko

A la ciudad se entra por la Puerta de Sevilla, de origen cartaginés, con añadidos romanos y reformas musulmanas y cristianas. Fernando III la conquistó en 1247, y en su parte alta quedan los restos del alcázar del rey don Pedro, que un terremoto dañó en 1504.

Emilio Aragón, el niño nacido en La Habana

Emilio Aragón nació en La Habana el 16 de abril de 1959, cuando los payasos de la familia eran estrellas de la televisión cubana. Aquel éxito lo conoció a través de los suyos: "A mí aquello me impresionó vivamente desde niño", ha contado. Su madre es cubana, y él mismo ha dado las gracias por haber podido "vivir y compartir culturas como la puertorriqueña, la cubana".

Emilio Aragón nació en La Habana. / Istock

Estudió Historia en la Universidad de Suffolk, en Boston, y en los noventa se hizo popular presentando 'VIP Noche' en Telecinco. Después llegaron la producción, la dirección de cine, con 'Pájaros de papel' en 2010, y la presidencia de La Sexta desde 2006. En 2019 volvió a la música con un disco de aire cubano, 'La vuelta al mundo', firmado como Bebo San Juan. "Mis nietos me llaman Bebo", explicó.

La Habana, la isla de los payasos

Al llegar a La Habana, los tres hermanos empezaron en el circo Santos y Artigas y con un programa en la radio, 'Radio Circo'. En 1949, cuando la televisión llegó a la isla, una de las primeras de América Latina, estrenaron 'El Tele Circo' en Unión Radio TV, y después pasaron a CMQ con 'Aventuras de Gaby, Fofó y Miliki', que se emitió durante unos nueve años. También actuaron en el cabaré Tropicana. Aquellos trece años en la isla los convirtieron en estrellas mucho antes de que los conociera el público español.

Calle en La Habana. / Istock / Julian Peters

La familia se fue de Cuba poco después de la revolución de 1959, que nacionalizó la televisión. Miliki había abierto una pastelería en el barrio del Vedado, y allí se quedó cuando ellos se marcharon.

Para Emilio Aragón, la isla sigue muy presente. Su mujer también es cubana, y fueron ellas, su madre y su esposa, quienes le reprocharon que nunca hubiera escrito un bolero. De ese reproche nació el disco de 2019. "Para mí, familia es sinónimo de felicidad", dijo entonces, y este año se ha estrenado 'Había una vez mi familia', un espectáculo en homenaje a su padre y a sus tíos.