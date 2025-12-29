Nieve, relax y esquí a los dos lados de los Pirineos, en el número de enero de VIAJAR
Empezamos 2026 con una propuesta de nieve y montaña en nuestra cordillera mágica, los Pirineos. Pero también partimos en busca de nieve a mayores latitudes, en la Laponia finlandesa, donde te descubrimos un destino muy especial. Además, en este número incluimos nuestra ‘hot list’ del año, con 12 destinos fundamentales para visitar este 2026.
Las laderas norte y sur de los Pirineos cuentan este año con cientos de novedades para los amantes de la nieve y el esquí, pero también de los spas calentitos y de la gastronomía de alta montaña. Hacemos un recorrido por la cordillera para enseñarte los mejores planes para empezar 2026 por todo lo alto.
Y un poco más arriba, en la Laponia finlandesa, te descubrimos Kittilä, un destino ideal para ir en busca de auroras boreales y para descubrir la cultura sami.
Para los amantes de destinos más cálidos, ponemos rumbo a Indonesia, un país donde los volcanes rugen, los orangutanes habitan selvas frondosas y los dragones de Komodo parecen vestigios de otro tiempo, y a México, que recorremos de costa a costa entre ballenas jorobadas, ruinas mayas y algunos de los hoteles más lujosos del mundo.
Un recorrido por Pamplona más allá de los sanfermines, la exquisita gastronomía de Oporto, una ruta por el pasado y el presente de Benín, Togo y Ghana y un repaso a las suites más caras de los hoteles de nuestro país completan este primer número del año de VIAJAR.
Y te invitamos a unirte a una nueva Expedición VIAJAR rumbo a Indonesia.
