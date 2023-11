Una Navidad sobre raíles: nos montamos en el Orient Express

Viajes que están revestidos de glamour hasta el último detalle. Porque en ellos no sólo se tiene la ocasión de ver desfilar desde la ventanilla algunos de los iconos más bellos del imaginario viajero (¿cómo no emocionarse con la Torre Eiffel o la cúpula de Brunelleschi? ¿Cómo no conmoverse con los paisajes nevados?) sino que, además, se disfruta de un maravilloso apartado gastronómico a cargo de chefs de renombre mundial. Y todo ello, regado, claro, con el mejor champán.