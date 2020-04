La naturaleza se cuela en tu salón: un paseo virtual por los parques nacionales de EEUU

Desde glaciares hasta descomunales cañones, pasando por grandes llanuras tapizadas de bosques, fiordos que emergen como centinelas, montañas que desafían a las nubes o lagos que refulgen como esmeraldas. Estamos faltos de grandes panorámicas, de aire fresco, de naturaleza en estado puro. Y qué mejor que poder experimentar todo esto en algunos de los escenarios más impresionantes del mundo.

Nos referimos a los Parques Nacionales de Estados Unidos, donde se concentran más de 340.000 kilómetros cuadrados de soberbios paisajes protegidos que son accesibles al hombre. Paisajes a los que te podrás asomar en estos días de confinamiento… sin salir de tu propio salón.

Más que Google Earth

Una iniciativa conjunta del Servicio de Parques Nacionales estadounidense y Google Arts & Culture (el Instituto Cultural del buscador de Mountain View) permite sumergirse de manera virtual por cinco de estos espacios repartidos por todo el país. Excursiones a través de la pantalla con las que transportarse al desierto, navegar en kayak, caminar por tubos de lava o descender a las profundidades de cuevas gigantescas.

La experiencia The Hidden Worlds of the National Parks (Los mundos ocultos de los parques nacionales) brinda cinco recorridos por lugares tan fascinantes como inexplorados. Parajes que están en la lista de deseos de todo amante de la naturaleza y que se podrán descubrir en un paso más a lo que ya propone Google Earth, con el que también se puede navegar a través de un globo virtual pero de manera algo menos envolvente.

Comentarios de los guardabosques

Los fiordos de Kenai en Alaska; los volcanes de Hawai; las cavernas de Carlsbad en Nuevo México; el cañón Bryce en Utah y el parque nacional Tortugas Secas en Florida. Y todo ello acompañado con relatos en audio de los guardabosques de cada uno de los parque, en los que no sólo se destaca la belleza sino también la variedad de ecosistemas que atesora cada espacio.

La naturaleza se empleó a fondo en este rincón del planeta para reunir semejantes monumentos nacionales en los que pervive incontaminada la pureza del oeste americano, allí donde antaño descansaba, solitario y remoto, el legendario territorio de los indios. Nada menos que 32 parques nacionales de los que el de Yellowstone, creado en 1872, no sólo fue el primero del país sino también del mundo. Le siguieron, ya en 1890, el de Yosemite y el de las Secuoyas.

Con estos paseos virtuales podremos explorar de cerca y al ritmo que se marque cada cual las maravillas de estos territorios donde campaba a sus anchas el simpático Oso Yogui. Y también donde el cine ha inmortalizado secuencias inolvidables como las de E.T., Thelma y Louise, Indiana Jones o Star Wars. Y todo ello desde el calor del hogar y sin calzarse las botas.