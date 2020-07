La NASA da un premio de 35.000 dólares... ¡a quien invente el mejor inodoro espacial!

No, no nos acabamos de sumergir en un capítulo de The Big Bang Theory, ni somos Howard Wolowitz. La NASA quiere el mejor proyecto de inodoro, y eso se hace realidad a través de Lunar Loo Challenge, una competición en asociación con Hero X que busca crear el mejor baño espacial para el futuro módulo de aterrizaje.

Este proyecto forma parte del programa Artemis, que pretende llevar a la primera mujer a nuestro satélite natural, la luna, en 2024. Es por eso que, como explican desde la NASA, “se necesitará equipar y albergar los equipamientos necesarios” para poder aguantar en el espacio durante un largo periodo de tiempo, y eso empieza con algo tan básico como es el aseo.

Es por eso que buscan mundialmente nuevos conceptos de diseño para inodoros compactos que puedan funcionar tanto en microgravedad como en gravedad lunar. Y es que estos inodoros ya existen y están en uso (como en la Estación Espacial Internacional), pero solo están diseñados para la microgravedad.

Ahora, buscan ir más allá con un inodoro que consiga funcionar tanto en microgravedad como en gravedad lunar. Así, aceptarán proyectos de todas las personas que logren revitalizar el pensamiento de la ingeniería aeroespacial tradicional intentando atraer enfoques radicalmente nuevos y diferentes.

¿Cómo puedo participar?

Para participar solo tienes que ir a la página oficial de Hero X, concretamente a la de Lunar Loo Challenge, apuntarte y, antes del 17 de agosto de 2020, presentar tu mejor proyecto.

Si resulta que tu proyecto es uno de los mejores podrás ganar un premio de 35.000 dólares que se compartirá entre los equipos que presenten los tres mejores diseños de la categoría técnica.

Además, no solo está pensado para adultos, los pequeños también podrán participar en este concurso. Si tienes menos de 18 años para ti han preparado la categoría Junior.

¿Crees que puedes diseñar el mejor inodoro para la microgravedad y la gravedad lunar? Pues este es, literalmente, tu momento.