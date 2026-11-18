Durante unos años, a finales de la década de 2000, dos de los aventureros más populares de la televisión española compartían cadena y provincia. En Cuatro, Jesús Calleja escalaba ochomiles y cruzaba desiertos en 'Desafío Extremo', y poco después Frank Cuesta empezó a atrapar cobras y pitones en la selva tailandesa en 'Frank de la Jungla'. Ninguno de los dos venía del mundo de la televisión, y los dos habían nacido en León, aunque cada uno en un extremo muy distinto de la provincia y de la vida.

Un paseo por las calles de León / Istock / JOEL CARILLET

Calleja es un hombre de pueblo que nunca ha querido irse. Nació en Fresno de la Vega, en las huertas que riega el Esla, y por mucho que haya recorrido medio planeta con 'Planeta Calleja' o que en 2025 se convirtiera en el primer turista espacial español, sigue viviendo a pocos minutos de la capital. Frank, en cambio, nació en la propia ciudad de León, la de la catedral de las vidrieras y el Panteón Real de San Isidoro, y se marchó tan joven que hoy lleva más de dos décadas instalado en Tailandia, adonde llegó para enseñar a jugar al tenis.

Lucía Alfonso González

"Si uno es feliz en su tierra porqué se tiene que ir"

Jesús González Calleja nació en Fresno de la Vega en abril de 1965 y creció entre ese pueblo y Villanueva del Condado. Como casi toda su familia, empezó trabajando de peluquero, y llegó a ganar un campeonato nacional antes de dejar las tijeras por la montaña. Pasó dieciséis años guiando expediciones por el Himalaya y los Alpes, en 2005 coronó el Everest y desde entonces no ha dejado de viajar delante de una cámara, siempre con León como punto de partida y de regreso. Lo explicó en 2018, el día que recibió la Medalla de Oro de la provincia, cuando se definió como "un chico de pueblo que defiende los pueblos" y defendió su decisión de quedarse con una pregunta: "si uno es feliz en su tierra porqué se tiene que ir".

En Fresno se lo agradecen. Cuando despegó hacia el espacio, en febrero de 2025, los vecinos siguieron la retransmisión en la plaza Mayor, y el alcalde, Alfonso Melón, lo presentó como "el mejor embajador que tenemos". El pueblo, de todas formas, ya tenía su propia fama mucho antes de que Calleja saliera en televisión. Sus huertas dan nombre a la IGP Pimiento de Fresno-Benavente, y aquí el pimiento morrón se cultiva desde hace siglos en unas 120 hectáreas que se cosechan cada otoño, entre septiembre y noviembre. Este año la cosecha ha rondado el millón de kilos, y en la Feria del Pimiento Morrón, que en septiembre celebró su 41.ª edición, los hortelanos han vendido entre el 15 y el 20% de esa cosecha mientras el pueblo asaba pimientos para los visitantes en la pimentada tradicional. Melón lo define como un producto "delicado y efímero", y en los últimos años ha pedido ayudas para que los jóvenes sigan plantándolo.

Plaza de Fresno de la Vega, con campanario y estatua / © 2006-2026 , Famille de l’Incarnation

El León de San Isidoro al que Frank vuelve poco

Francisco Cuesta nació en León en octubre de 1971 y de niño solo pensaba en el tenis. Se formó en la academia de Nick Bollettieri, en Florida, y de allí se fue a Tailandia como entrenador, donde en 2005 abrió su propia escuela. Fue en ese país donde lo encontró la televisión, primero en Cuatro con 'Frank de la Jungla' y después en DMAX con 'Wild Frank', que se emitió durante diecisiete temporadas. Sus vuelos a León son pocos y cortos, casi siempre para ver a su madre. "Es una pena pero no puedo venir mucho", reconocía en 2022, durante una de esas visitas, en la que aprovechó para pasear por el centro y llevar a su hijo al estadio de la Cultural Leonesa, el equipo cuya camiseta sigue considerando la suya.

Real Colegiata de San Isidoro, León / Istock

Ese centro que recorre en sus escapadas guarda uno de los conjuntos románicos más importantes de Europa. Bajo la Real Colegiata de San Isidoro está el Panteón Real, donde descansan una veintena de reyes y reinas de la monarquía asturleonesa bajo unas bóvedas bajas que un artista anónimo cubrió de pinturas en el siglo XII. El Pantocrátor, la Última Cena o el Anuncio a los pastores se conservan con sus ocres, sus rojos y el azul del lapislázuli, y por eso se le conoce como "la Capilla Sixtina del románico".

A pocos minutos, la catedral de Santa María levanta sobre la ciudad sus casi 1.800 metros cuadrados de vidrieras medievales, y entre ambas, la Casa Botines recuerda que Gaudí también construyó en León. Al caer la tarde, el Barrio Húmedo llena sus barras con vinos que llegan acompañados de cecina o morcilla, la misma ciudad de la que Frank se despidió en su última visita con una frase sencilla: "Volver siempre es maravilloso".