Nacieron en el mismo lugar, pero solo uno se quedó: las raíces separadas de Kira Miró (46 años) y Salva Reina (48 años) están en "el continente en miniatura", Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad

El 13 de marzo de 1980, en la Clínica Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, nace una niña que años después protagonizará una de las series más vistas de Netflix en España. Casi dos años antes, el 9 de abril de 1978, en esa misma ciudad había nacido un niño que ganaría un Goya y que hoy comparte piso, vida y hasta guion con ella. Entre ambos nacimientos no hubo ningún cruce: la familia de él dejó la isla apenas unas semanas después, rumbo a Málaga, mientras que la de ella se instalaba en el interior volcánico, en Santa Brígida, a catorce kilómetros de la capital.

Juan Coma

No volverían a coincidir hasta 2022, y no en la isla que compartían sin saberlo, sino en un rodaje en Madrid, la ciudad donde los dos, por caminos completamente distintos, habían terminado construyendo su vida adulta. Antes de llegar a esa escena compartida frente a las cámaras conviene entender qué clase de lugar los vio nacer: una isla que cabe entera en un trayecto de dos horas en coche y que reúne, en poco más de 1.560 kilómetros cuadrados, casi todos los paisajes que existen sobre la Tierra.

Las Palmas, Gran Canaria / Istock

Un trozo de tierra que resume el planeta

Bautizada como "el continente en miniatura", Gran Canaria es geología pura. En un radio de apenas cuarenta kilómetros conviven dunas doradas frente al Atlántico, bosques de pino canario y laurisilva, cumbres que superan los 1.900 metros y barrancos que se hunden decenas de metros en la roca volcánica. Ningún otro punto de España concentra tanta variedad de microclimas en tan poco espacio.

Paisajes de Gran Canaria / Istock

La UNESCO reconoció esa singularidad el 29 de junio de 2005, al declarar Reserva de la Biosfera entre el 43% y el 46% del territorio insular, con seis núcleos de población rural que aún viven de actividades tradicionales ligadas a la tierra. Dentro de ese perímetro protegido se reparten la Reserva Natural Integral de Inagua, la Reserva Especial de Guguy, el Parque Natural de TamadabaParque Natural de Pilancones y el Monumento Natural de los Riscos de Tirajana, con el Parque Rural del Nublo como zona de amortiguación.

Playa de Guayedra, Parque Natural de Tamadaba / Istock / maciej krynica

Ahí arriba, en el macizo central, se levantan el Roque Nublo y el Roque Bentayga, dos formaciones volcánicas que llevan siglos siendo el símbolo natural de la isla y que desde sus miradores regalan una de las panorámicas más completas de Canarias. Al sur, el contraste no podría ser mayor: las Dunas de Maspalomas, un sistema dunar de arena dorada que se ha convertido en una de las postales más reconocibles de todo el archipiélago.

Gran Canaria, Islas Canarias / Istock / Julieanne Birch

Un calendario tallado en piedra hace mil años

En Artenara, en el centro montañoso de la isla, un conjunto de veintiuna cuevas excavadas en toba volcánica guardó su secreto hasta que veinticuatro años de trabajo de su descubridor, Julio Cuenca, lo revelaron. La cueva número seis - la que da nombre a Risco Caído - habría funcionado, según su hipótesis, como templo y marcador astronómico lunisolar de casi mil años. Esa lectura bastó para que, el 7 de julio de 2019, la UNESCO declarara Patrimonio de la Humanidad el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas, un área de casi 18.000 hectáreas con en torno a 1.500 cuevas. No todo el mundo científico la da por cerrada: José Barrios y Eustaquio Villalba han cuestionado el respaldo de la hipótesis astronómica, aunque el debate no resta valor al reconocimiento.

Santa Brígida / Wikicommons / Bengt Nyman

A veinte minutos de allí está Santa Brígida, el municipio de 18.000 habitantes donde Kira Miró creció, aunque naciera en la capital. Su nombre guanche, Sataute, significa "gran palmeral", y el paisaje lo confirma: barrancos verdes, viñedos sobre picón volcánico y la Caldera de Bandama, un cráter de casi un kilómetro de diámetro. Sobreviven el drago de Pino Santo, con más de 240 años, y en La Atalaya las casas cueva donde aún se elabora loza artesanal. Kira lo resume así: "en el campo, con caballos, perros, totalmente conectada con la naturaleza". Cerca, el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo reúne la flora de todo el archipiélago.

De Vegueta a Madrid, cuarenta años después

Toda esa historia aborigen desemboca, siglos más tarde, en Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad que vio nacer a Kira y a Salva sin que ninguno de los dos lo supiera entonces. En el barrio de Vegueta, el más antiguo de la isla, empezó en 1478 la conquista hispánica, y hoy sus calles adoquinadas conducen al Museo Canario, a la Catedral de Canarias y a la Casa Museo de Colón. A pocos minutos, la playa urbana de Las Canteras ofrece uno de los baños más largos de Europa dentro de una capital, y en febrero la ciudad entera se vuelca en un Carnaval que está entre los más multitudinarios del país.

Casas de colores que cubren la colina en vegueta, las palmas de gran canaria / Istock

De ese origen compartido, Salva Reina se llevó bien poco: apenas unas semanas de vida antes de que su familia regresara a Málaga, donde estudió Ciencias del Deporte en Granada y donde construyó una identidad que reivindicó sin matices al recoger el Goya al Mejor Actor de Reparto en 2025 por El 47, hablando de "dos millones de andaluces que tuvieron que emigrar de su tierra". Kira Miró, en cambio, sí echó raíces en la isla, entre los viñedos y las coladas volcánicas de Santa Brígida, antes de marcharse a Madrid a formarse en la escuela de Cristina Rota.

Fue en Madrid, precisamente, donde el azar hizo lo que la infancia no había hecho: cruzar sus caminos. Desde entonces han compartido plató en cinco películas más, y el pasado 21 de julio estrenaron Tres de más, la primera en la que también son pareja delante de la cámara, y Gran Canaria, mientras tanto, les sigue esperando.