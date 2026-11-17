En 2008, en el plató de 'Rojo y negro', un programa de actualidad de Telecinco, coincidieron un periodista especializado en sucesos y una abogada penalista que acudía como colaboradora. Él venía de 'El programa de Ana Rosa' y ella llevaba casi una década en los juzgados. La relación empezó siendo de trabajo, después se hicieron amigos y en febrero de 2018 se casaron en una ceremonia íntima, solo con sus padres y sus hermanos.

Madrid , horizonte de la ciudad al amanecer en el Parque de El Retiro / Istock

Hoy Nacho Abad presenta en Cuatro 'En boca de todos' y 'Código 10', después de años como copresentador de 'Espejo Público' en Antena 3, mientras que Bárbara Royo es una de las colaboradoras habituales de esos mismos programas. Los dos viven y trabajan en Madrid, pero solo ella es de la capital. Él nació en Guadalajara, la ciudad de los Mendoza junto al río Henares, donde todavía viven sus padres y donde conserva la habitación en la que estudió de joven.

Adriana Fernández

"Hoy hice mi espacio en Cope desde la casa de mis padres en Guadalajara", comentaba un día en antena.

Guadalajara, la ciudad de los Mendoza

Nacho Abad nació en abril del 70 en Guadalajara, pero rápidamente se trasladó a Madrid para estudiar en la Universidad Complutense, un cambio que sin embargo no le ha hecho perder su sentimiento de arraigo a una ciudad que le ha visto ser niño, mucho antes de soñar con ser periodista. Su cercanía al hogar no es secreto, y él mismo la hacía pública en sus redes sociales al compartir una foto en su antigua habitación, ahora como una especie de "museo de su infancia", con el mismo escritorio que usaba entonces: "Mi antigua habitación (que ha cambiado mucho)", comentaba con una foto de su hermana al fondo y otra de sus padres en una estantería.

Si bien ahora su vida es muy diferente, apenas son 60 kilómetros la distancia entre dos vidas, y la ciudad de Guadalajara espera paciente su regreso con todas las reliquias que, mucho antes de Abad, ya guardaba.

Sus orígenes se remontan a la época romana, bajo el nombre de Arriaca, pero su gran momento llegó a partir de mediados del siglo XV, cuando la familia Mendoza, una de las más poderosas de Castilla, convirtió la ciudad en su corte. De esa época queda el monumento más importante de la ciudad, el Palacio del Infantado, levantado a finales del siglo XV sobre las casas del primer Mendoza que se instaló en la Alcarria: un palacio gótico isabelino con detalles mudéjares y renacentistas, que guarda el patio de los Leones, de dos alturas, el espacio más conocido del edificio.

Arquitectura y arte en Guadalajara. / Turismo en Guadalajara

Arquitectura minuciosa En el ensanche de la ciudad, el Panteón de la Duquesa de Sevillano, mezcla fachadas de estilo románico lombardo, mosaicos bizantinos y una cúpula de cerámica vidriada. Una de las muchas expresiones artísticas que destacan entre el patrimonio arriacense.

El paseo por el centro sigue por la Concatedral de Santa María la Mayor, levantada sobre una antigua mezquita del siglo XIII, y sigue por la capilla de Luis de Lucena, del siglo XVI, de ladrillo mudéjar, construida por el humanista como panteón familiar. Siguiendo con la arquitectura religiosa, muy cerca se levanta la cripta de San Francisco, donde los muros barrocos se cubren de mármoles negros y rosas, mientras que el palacio de la Cotilla guarda un salón chino forrado de papel de arroz pintado a mano.

La ciudad tiene también su dulce, los bizcochos borrachos, empapados en almíbar, que junto a la miel de la Alcarria son su producto más conocido.

Detalle del Palacio de Antonio de Mendoza / Wikicommons / Rafael Tello

Bárbara Royo, una penalista madrileña

Lejos de los Mendoza, Bárbara Royo García nació y creció en la villa de Madrid. Licenciada en Derecho y en Criminología por la Universidad Complutense, empezó a ejercer en un despacho penalista y, desde entonces, ha participado como abogada en casos, en gran medida, mediáticos, trasladando esa experiencia al mundo de la televisión, donde hoy es colaboradora habitual de 'En boca de todos'.

Estatua ecuestre del rey Felipe III de España en la Plaza Mayor del centro de Madrid / Istock / @jjfarquitectos

Hoy su vida continúa en la capital, entre platós y despachos, pero Madrid siempre será mucho más que trabajo. Para quien quiera recorrerla, el paseo imprescindible empieza en la Puerta del Sol, con el kilómetro cero, y sigue por la Plaza Mayor hasta el Madrid de los Austrias, con el Palacio Real y la catedral de la Almudena. Al otro lado del centro, el Paseo del Prado y el parque del Retiro forman el Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2021.

Y no pases por alto probar el cocido madrileño, declarado Bien de Interés Cultural del Patrimonio Inmaterial de la Comunidad de Madrid: garbanzos, carne de vacuno, tocino, chorizo, morcilla, patatas, zanahoria y repollo, servido por vuelcos, primero la sopa de fideos con el caldo y después los garbanzos, las verduras y las carnes. Tres casas centenarias lo siguen sirviendo a diario: La Bola, abierta en 1870; el Lhardy, en la carrera de San Jerónimo desde 1839, y Malacatín, de 1895, donde se sirve en tres vuelcos.