En el verano del 71, una amiga común, Trini Alonso, presentó a dos jóvenes artistas en un hotel de A Coruña. Ella estaba de gira con la obra 'Un sabor a miel' y él acompañaba a Julio Iglesias en una serie de conciertos por Galicia. La historia de amor llegó un año después, cuando volvieron a coincidir en el rodaje de la película 'Morbo', y terminó en una boda en Gibraltar, adonde llegaron cruzando desde Tánger porque la frontera estaba cerrada. Desde entonces, Ana Belén y Víctor Manuel han cantado juntos canciones como 'La puerta de Alcalá' y siguen subiéndose al mismo escenario.

Puerta de Alcalá de Madrid. / Istock / Lucas Viani

Viven en Madrid desde hace décadas, pero llegaron a la música desde dos mundos muy distintos. Ella creció en una corrala de Lavapiés, hija de un cocinero del hotel Palace y de una portera, y empezó a trabajar siendo una niña. Él nació en Mieres, en la cuenca minera del Caudal, en una familia que, como él mismo cuenta, era "pobre de solemnidad".

Lucía Alfonso González

Ana Belén y las corralas de Lavapiés

María del Pilar Cuesta Acosta nació en Madrid en mayo de 1951 y pasó su infancia en el barrio de Lavapiés, en una de esas corralas con corredores abiertos al patio donde los vecinos compartían casi todo. A los trece años empezó a trabajar y ayudar en casa, y muy poco después debutó en el cine con 'Zampo y yo', la película con la que el público empezó a conocerla como Ana Belén. "Mi vida ha sido siempre trabajar y desde muy niña tener esa responsabilidad", explicaba en una entrevista en RTVE. Los veranos, en cambio, los pasaba en Cabezuela, el pueblo segoviano de su madre, donde la conocían como "la hija de la Pilar" y donde, como ella misma dice, descubrió que "el mundo no es solo asfalto, sino que huele a campo y a lumbre".

"Mi vida ha sido siempre trabajar"

El Lavapiés en el que creció es uno de los barrios más castizos de Madrid, y también uno de los que más ha cambiado. Desde la plaza de Tirso de Molina, sus calles bajan en cuesta hacia la ronda de Valencia, y en algunos puntos clave, como la calle Mesón de Paredes, sigue en pie La Corrala, el ejemplo más conocido de aquellas viviendas populares, con galerías de madera que asoman a un patio abierto donde la vida se habría paso en una comunidad atada por las mismas circunstancias. En este barrio está además el famosísimo Cine Doré, sede de la Filmoteca Española, y muy cerca, las ruinas de las Escuelas Pías, convertidas en biblioteca, así como la antigua fábrica de tabacos La Tabacalera, que tras un tiempo inactiva ha reabierto como centro cultural.

Cine Doré, Madrid / Istock

Y si quieres vivir la experiencia completa, visita el barrio los domingos, cuando el Rastro se extiende desde las calles más altas con puestos, locales infinitos y curiosidades anacrónicas.

En la pared del Cantábrico, Mieres

El 7 de diciembre de 1947, la asturiana Mieres recibida a Víctor Manuel San José Sánchez, hijo de un trabajador del ferrocarril y nieto de minero, el mismo al que dedicó una de sus canciones más conocidas, 'El abuelo Vítor'. De su infancia recuerda sobre todo el color del valle: "En Mieres el carbón lo manchaba todo: la ropa tendida, las caras de los hombres que salían del pozo". Pero Asturias, que no perdona tampoco para la belleza, ofrecía dos estampas muy diferentes según el lugar al que uno alzase la vista: "El paisaje de mi infancia era gris por el carbón, pero absolutamente verde en cuanto mirabas hacia la montaña".

Mieres está a unos 20 kilómetros al sur de Oviedo, en el valle del río Caudal, y durante más de un siglo fue una de las capitales del carbón asturiano. prueba de ello son vestigios de un sabor agridulce, como el pozo Santa Bárbara, declarado Bien de Interés Cultural y hoy convertido en espacio cultural, y el pozo Barredo, en pleno casco urbano, sin actividad desde 1995.

"El carbón lo manchaba todo: la ropa tendida, las caras de los hombres..."

Por entonces, y desde entonces, el carbón fue combustible, pero también vida, y sigue siendo recuerdo de una de las etapas más vivas de la historia reciente de España. De la antigua Fábrica de Mieres, abierta desde mediados del siglo XIX, arrancó buena parte amplia de la historia industrial que durante años dominó el valle, y a las afueras se conserva el poblado minero de Bustiello, levantado a comienzos del siglo XX con casas para los trabajadores, iglesia y hasta una escuela.

En su visita pasea por el centro, donde la plaza del Requexu reúne los chigres, las sidrerías tradicionales, alrededor de la estatua de un escanciador, y continúa desde la ciudad hasta los valles de Turón, Cenera y San Juan, con rutas entre bosques y antiguas explotaciones.

Iglesia de Santa Eulalia, en Mieres. / Istock

En lo que respecta al hombre que aún recuerda sus raíces, el municipio le nombró Hijo Predilecto en 1990, en un concierto ante unas 27.000 personas en el Prau Socuello, y para el pasado 19 de junio, en las fiestas de San Xuan, estaba anunciado su concierto en el propio pozo Barredo. El alcalde, Manuel Ángel Álvarez no dejó tiempo a las dudas: "Es un icono, uno de los mejores embajadores del concejo".