Nacieron a 350 kilómetros y se encontraron en la televisión: Las raíces separadas de Nuria Roca y Juan del Val están entre un pueblo de la huerta de Valencia y una colonia de la posguerra

Juan del Val ganó el Premio Planeta en 2024 y desde entonces reparte su tiempo entre los libros y los platós que comparte con su mujer. A ella la conoció trabajando, en 1998: él era el periodista que llevaba la grabadora y Nuria Roca, la presentadora a la que tocaba entrevistar para la revista MAN. Dos años después se casaban en El Puig de Santa María, al norte de Valencia. El próximo 6 de octubre cumplen veintiséis años de matrimonio, el mimso día que él sopla las velas de su cumpleaños.

Aquella entrevista juntó dos infancias separadas por 350 kilómetros de carretera. Nuria Roca creció en un municipio de la huerta valenciana por cuyo término pasa la primera acequia que toma agua del Turia para regar l'Horta y que, además, conserva un poblado ibérico amurallado en lo alto de una loma. A su marido le tocó una colonia madrileña construida entre 1950 y 1970 sobre lo que entonces era el borde oriental de la ciudad: casas bajas, con la M-30 pegada, el colegio en Moratalaz y el médico en Vallecas. Esos dos lugares que los unieron son Moncada, en Valencia; y La Estrella, en Madrid. Las dos se pueden pisar hoy y están repletos de curiosidades.

Sara Fernández García

Nuria Roca y Moncada, el pueblo que riega una acequia de ocho siglos

El agua llego a este pueblo antes que casi todo lo demás y eso se debe a la Real Acequia de Moncada. Es la primera que toma el agua del Turia para regar la Huerta de Valencia y tiene casi 800 años de historia. Su trazado es de origen musulmán y no se trata de un vestigio arqueológico bajo una vitrina: sigue funcionando, sigue repartiendo caudal y sigue marcando los límites de los bancales que Nuria Roca tenía a la vista cuando era una niña en este municipio.

Edificio en Moncada, Valencia. / Wikicommons

Del Moncada anterior a todo eso queda bastante más de lo que sugiere su pequeño tamaño. En una elevación del término se conserva el Poblado Ibérico Amurallado del Tos Pelat, habitado entre los siglos VI y IV a.C., con muralla, viviendas excavadas y visitas guiadas para quien quiera subir a verlo. En el casco urbano, el Palacio de los Condes de Rótova, del siglo XVIII, funciona hoy como sede del Ayuntamiento, así que el edificio noble del pueblo se visita entrando a hacer un trámite administrativo. La combinación resulta poco habitual: yacimientos históricos, ingeniería hidráulica medieval y palacio dieciochesco en un radio de pocos kilómetros, con la huerta rodeándolo todo.

Acequia de Moncada. / Real Acequia de Moncada

La presentadora nació aquí el 23 de marzo de 1972 y se quedó hasta que se tituló en Arquitectura Ténica en la Universidad Politécnica de Valencia en 1993. Apenas unos meses después ya estaba en un plató de Canal 9, en el consurso La Sort de Cara.

Juan del Val y La Estrella, la colonia con la que Madrid se estiró hacia el este

Para entender de donde viene Juan del Val hay que entender que el Distrito Retiro tiene hasta seis barrios: Pacífico, Adelfas, Ibiza, Jerónimos, Niño Jesús y La Estrella. Este último es el más joven y el lugar en el que creció el escritor. Nació como Colonia de la Estrella, planificada entre 1950 y 1970, cuando Madrid crecía hacia levante y aquello todavía era periferia. Allí nació Juan del Val el 5 de octubre de 1970, con la M-30 separándolo de Moratalaz y la avenida del Mediterráneo y la calle Doctor Esquerdo como ejes.

Barrio La Estrella, Madrid. / Wikicommons

Él lo ha contado en varias ocasiones, diciendo que iba al colegio en Moratalaz y al médico en Vallecas. Con 17 años empezó a trabajar de peón de obra y en 1992 entró en el periodismo por la puerta de Radio Nacional de España. La biografía no encaja con lo que hoy es La Estrella, y esa es precisamente la parte que merece un paseo: aquella colonia periférica se ha convertido en una de las zonas residenciales más cotizadas del centro-este de Madrid, con manzanas ajardinadas y una tranquilidad rara a una distancia corta de Sol.

Lo que no ha cambiado es la escala. Se recorre entera a pie en una tarde, no tiene monumentos que la hagan aparecer en las guías y funciona exactamente como funcionan los barrios: portales, plazas interiores y gente que se saluda.

Qué ver y qué comer entre la acequia y el asfalto

Moncada se aprovecha mejor a finales de agosto, cuando arrancan las fiestas patronales, que se prolongan hasta el 10 de septiembre y llenan las calles del casco. Fuera de esas fechas, el patrimonio hidráulico da para una mañana entera: seguir el trazado de la Real Acequia por los caminos de huerta, ver cómo se reparte el agua en los brazales y entender por qué el término tiene la forma que tiene. Después toca subir al Tos Pelat y bajar al Palacio de los Condes de Rótova. Para comer, en el propio municipio está Tast, cocina mediterránea con los arroces como especialidad, una recomendación local sin galardones ni distinciones de guía pero que tiene una comida especialmente rica.

Ermita de Santa Bárbara en Moncad / Istock / Marc Venema

En Madrid el plan es de otra naturaleza. La Estrella se pasea sin objetivo, con el Parque de Roma como punto de descanso (zonas de sombra, estanque y ambiente de barrio) y con el Retiro a un paseo corto, lo que convierte la visita en un recorrido continuo desde la colonia hasta uno de los epicentros de la capital. La mesa está en el barrio contiguo, Ibiza, que concentra una de las mejores zonas de tabernas y restaurantes de la ciudad en las calles Ibiza, Menorca y Doctor Castelo. En esta última, en el número 31, la Taberna Marcano sirve la cocina vasca de autor de David Marcano, formado en la casa de Arzak.

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De su ciudad, Juan del Val ha dicho una frase que resume una vida entera: "Todo lo bueno me ha pasado aquí", declaró a ¡HOLA! en diciembre de 2025. A 350 kilómetros, en el término de Moncada, la Real Acequia sigue tomando agua del Turia como hace ocho siglos, indiferente a que una de las niñas que creció junto a sus bancales acabara conduciendo las tardes de domingo de la televisión española.