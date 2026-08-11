Nacieron a 1800 kilómetros y se encontraron en el cine: las raíces separadas de Penélope Cruz (52) y Javier Bardem (57) unen un barrio de Madrid con una isla atlántica

Hay historias de amor tan bonitas que parecen de película. Y esta, nunca mejor dicho, es una de ellas. Sus protagonistas son dos de los rostros del cine español más conocidos y admirados internacionalmente, dos rostros populares que siempre que pueden, lucen la bandera de España con orgullo fuera de nuestras fronteras.

Más de 1800 de kilómetros de distancia entre sus lugares de origen / Istock

Son Penélope Cruz y Javier Bardem. Y aunque su historia es pública y notoria, hay detalles curiosos de su relación en los que seguramente no habíamos caído hasta ahora. Tienen mucho que ver con sus lugares de origen y nacimiento, lugares que, si los unimos mediante una línea recta, están separados por casi 1800 kilómetros de distancia.

De Madrid a Gran Canaria

Penélope Cruz nació en Madrid, concretamente en Alcobendas, un municipio situado a unos 15 kilómetros al norte del centro de la capital. Es el lugar donde pasó su infancia y donde vivió con su familia hasta que empezó a viajar y a residir en otros lugares del mundo por motivos de trabajo.

La preciosa ciudad de Las Palmas / Istock

Por su parte, Javier Bardem nació, casi por casualidad, en Las Palmas de Gran Canaria. Y decimos por casualidad porque en realidad su familia no vivía allí, sino que se encontraba en la isla por motivos laborales. Por si hay algún despistado, nunca está de más recordar que Bardem pertenece a una auténtica saga cinematográfica: su madre Pilar Bardem, sus abuelos Rafael Bardem y Matilde Muñoz Sampedro, y su tío Juan Antonio Bardem han firmado algunas de las películas más conocidas del cine español.

Sin embargo, el vínculo con Madrid es común entre Javier y Penélope. Ambos comenzaron sus carreras artísticas en la capital y aunque pertenecen a generaciones diferentes (apenas les separan cinco años de diferencia), hubo un momento clave en sus inicios que marcaría, para siempre, su futuro. Aunque en aquel momento todavía no lo sabían.

Los Monegros fue su primer escenario de rodaje juntos. / Istock

Su primer rodaje juntos

El primer encuentro en la gran pantalla fue durante el rodaje de ‘Jamón, Jamón’, una película dirigida por Bigas Luna en 1992. En aquella ocasión el escenario de rodaje fue un paisaje desértico y árido de la comarca de Los Monegros, ese gran paisaje que dibuja el valle del Ebro entre las provincias de Zaragoza y Huesca, en Aragón.

Por aquel entonces, ninguno de los dos era todavía la estrella internacional que acabaría siendo (cada uno tiene un premio Óscar, siendo Bardem el primer actor español de la historia en conseguirlo). Pero lo más curioso es que Bardem ha contado en alguna ocasión que fue durante la prueba de vestuario del rodaje de ‘Jamón, jamón’ cuando comenzó todo. Dice que se miraron y sintió que ocurrió “algo” difícil de explicar. El resto, es historia con un final feliz.

Boda sorpresa en las Bahamas

Volvieron a encontrarse en 2008, durante el rodaje de ‘Vicky, Cristina, Barcelona’, la película dirigida por Woody Allen y por la que Penélope se llevó el Oscar a mejor actriz de reparto. Solo tres años después, la pareja se casaba por sorpresa en las Bahamas en una boda muy discreta de la que apenas trascendieron imágenes.

Desde entonces, y a pesar de que sus trabajos les han llevado a residir durante años en lugares como Los Ángeles, la pareja tiene su residencia oficial en Madrid, en una urbanización residencial muy privada situada entre San Agustín de Guadalix y Colmenar Viejo, en plena sierra de Madrid.