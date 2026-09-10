Nacieron a 100 kilómetros y se encontraron en Madrid: Las raíces separadas de Marc Márquez (33 años) y Gemma Pinto (29 años) se dividen entre las llanuras del interior de Lleida y la brisa mediterránea

Desde principios de 2023, Marc Márquez, el piloto español de motociclismo y nueve veces campeón del mundo en distintas categorías, es pareja sentimental de Gemma Pinto. Licenciada en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing en Barcelona, Gemma es creadora de contenido e íntima amiga de la influencer Laura Escanes, quien compartió con ella muchos años de universidad y la impulsó a empezar en el mundo del “lifestyle”.

Adriana Fernández

A pesar de mantener su relación con mucha privacidad y dar muchos detalles, solo tenemos que fijarnos en que si algo tienen en común esta pareja es su pasión por el deporte. En sus redes sociales podemos ver como ambos salen a montar en bici, correr juntos y además, entrenar juntos en el gimnasio. No fue en ese entorno que se conocieron, pero, sin duda, este ha sido uno de los grandes puntos de conexión de la pareja.

La famosa Basílica de la Sagrada Familia al atardecer. Cataluña, España / Istock / Rudolf Ernst

La primera vez que les vimos juntos fue cuando acudieron como pareja a la Madrid Mercedes Benz Fashion Week en 2023 donde oficializaron esta relación. Desde entonces, podemos ver que están más enamorados que nunca gracias a las publicaciones que suben a sus redes sociales. Todo apunta a que fueron amigos en común quien los presentó y, desde entonces, no se han separado. Oficializaron su relación posando juntos por primera vez en el photocall de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid de 2023 y su amor no hace más que crecer y crecer, algo que transmiten a diario en sus redes sociales.

Skyline de la ciudad de Barcelona en la Hora Dorada con la Sagrada Familia y el mar Mediterráneo / Istock / GDEFILIPPO

Cervera: el pueblo que vio crecer a Marc Márquez

“Siempre que puedo me escapo a Cervera. Los amigos de toda la vida, la comida de mi madre… como en casa, en ningún sitio”, así habla Marc de su pueblo natal, el que le vio crecer, en una entrevista que concedió a El Cafelito. Esta ciudad del centro-oeste de Cataluña, capital de la comarca de la Segarra, destaca, además de por ser la cuna de los campeones del mundo de motociclismo, por su famosa universidad del siglo XVIII, la gran joya de la corona, nació cuando Felipe V, quiso eliminar el resto de universidades de Cataluña y centralizarlo todo en la de Cervera.

El Dato A día de hoy, desde que se trasladó en 1842 a Barcelona, ya no se imparten clases universitarias. Sin embargo, sigue siendo un edificio que se utiliza para otros menesteres, y lo más importante, se puede visitar.

Las Murallas de Cervera, es otro de los edificios que no puedes perderte en tu visita, se construyó entre los siglos XIV y XV y llegó a medir cerca de 3 km. La anchura de estos muros eran de aproximadamente 2 metros y una altura de 10 metros. En su momento había hasta 20 torres a lo largo de la muralla y un foso de 8 metros de ancho.

Murallas de Cervera / Istock / wikimedia Commons/Alberto-g-rovi

Y si eres un amante de las historias de misterio y brujas, no puedes perderte posiblemente el lugar más misterioso de Cervera, el Carreró de les brúixes. Cuenta la leyenda que este era el punto de encuentro de las brujas durante las noches de luna llena para poner así en común sus hechizos. De aquí ha nacido la fiesta de las brujas, del Aquelarre, que se celebra en Cervera el último sábado de agosto, una fiesta popular para cerrar el verano con festivales, espectáculos de música y desfiles populares.

Carreró de les brúixes / wikimedia Commons/Alberto-g-rovi

Barcelona: la ciudad de Gemma Pinto

A diferencia de Marc, Gemma nació y se crio en la capital, a unos 100 kilómetros de Cervera, concretamente en Barcelona, o más conocida como la ciudad condal, ya que en la época medieval fue el núcleo y la capital del antiguo Condado de Barcelona. Es esa típica ciudad que te enamorará gracias a su espectacular arquitectura reconocida internacionalmente, donde destacan las siete obras de Antoni Gaudí declaradas Patrimonio de la Humanidad como la Sagrada Familia, un templo expiatorio y un ejemplo de la arquitectura modernista catalana, el parque Güell o la Casa Batlló, entre otros.

Park Güell en Barcelona al atardecer, España / alxpin

Tampoco pueden pasar desapercibidos Bienes Culturales de gran importancia, como la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, construida entre los siglos XIII y XV y situada en pleno corazón del Barrio Gótico, destaca por sus altas naves, las vistas desde sus terrazas y, sobre todo, su pintoresco claustro, donde viven 13 ocas blancas que recuerdan la edad a la que fue martirizada la patrona de la ciudad. A este patrimonio se suma el valioso conjunto de pintura mural románica conservado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), en la montaña de Montjuïc.