Nacho Dean (46 años), ha recorrido 33.000 kilómetros a pie por los cinco continentes: "Creo que es un milagro estar vivos, y que el sentido de la vida es luchar por nuestros sueños"

Hace una década, Nacho Dean se convirtió en la primera y única persona en dar la vuelta al mundo caminando y en unir a nado los cinco continentes. La primera hazaña le llevó tres años, entre 2013 y 2016, y la segunda apenas uno, entre 2018 y 2019. "Había empezado como una apuesta vital: dejar absolutamente todo atrás, incluido el miedo, y embarcarme en una aventura de la que no sabía si regresaría", recordaba tiempo después el joven.

Nacho Dean ha dado la vuelta al mundo caminando / Istock / borchee

A pie, recorrió un total de 33.000 kilómetros, para los que utilizó 12 pares de zapatillas. Era un proyecto único, en sus palabras, quería que tuviera "un propósito más allá de mi sueño". Así que lo dedicó a la conservación del medio ambiente. "Creo que es un milagro estar vivos; y que el sentido de la vida es luchar por nuestros sueños", reflexionaba tras adentrarse en las selvas más peligrosas, en los desiertos más solitarios y en los pueblos más auténticos.

Sara Fernández García

En su blog se presenta como "explorador, curioso por naturaleza, humanista, poeta y últimamente divulgador". Asegura que en sus tres años caminando y en cada expedición en la que se ha embarcado, "un día detrás de otro, he aprendido a ser versátil, adaptable, flexible, a controlar mis emociones, a tomar riesgos", y esas son las claves para lanzarse a cumplir grandes sueños. De sus viajes se llevó muchas experiencias buenas, como contó a DLM magazine.

De sus viajes a pie, se lleva las personas

"Atravesar caminando los países es la mejor manera de conocerlos, de empaparte de sus culturas, conocer la gente, dormir en las casas, descubrir la naturaleza de este planeta, dormir bajo las estrellas en el desierto, ver animales que solo has visto en libros y documentales", afirmaba. El mayor tesoro, para él, son las personas. "Si la humanidad fuera mala, no habría sido posible mi viaje, no habría llegado ni a Francia", confesaba.

Eslovenia es uno de los países que más le gustó a Nacho Dean / Istock / Matej Kastelic

¿Su país favorito? No es capaz de elegir: "Todos tienen algo especial, la gente. Viajar es muy subjetivo también, cada uno vive las experiencias de una forma. Puedo hablar muy bien de Eslovenia, es un país pequeño y cercano; de Australia, Malasia, Alaska, México o Jordania. Puedo hablar bien de todos". Aunque reconoce que hubo lugares donde tuvo malas experiencias, como en Bangladés, donde presenció un atentado terrorista y sobrevivió a la fiebre chikungunya.

De nadar en el océano, la concienciación

Solo dos años más tarde, decidió emprender una nueva expedición, esta vez a nado. Se dio cuenta de que vivimos en un planeta "espectacular", pero también "muy castigado por la actividad humana". Por eso, en su segundo proyecto quiso concienciar acerca de la conservación de los océanos. En sus viajes pudo contemplar las amenazas del cambio climático, el aumento de temperaturas, la pérdida de biodiversidad y mucho plástico por todas partes.

Arrecifes de coral en islas de Papúa Nueva Guinea / Istock / Velvetfish

La distancia más larga que recorrió a nado sin parar fue de 22 kilómetros, en el mar de Bismarck, de Indonesia a Papúa Nueva Guinea. Asegura que la dificultad no es la distancia, sino las condiciones: "Nadar en una zona de medusas, tiburones, el agua a 30 grados, son monzones, cocodrilos y, a su vez, la alimentación y el descanso dejan mucho que desear". Fue la travesía más dura de su vida: 5 estrechos y 70 kilómetros.

El mar Cantábrico fue objeto de otra de sus expediciones / Istock / traveler1116

Otra de sus expediciones fue España Azul, un proyecto científico para elaborar el primer mapa de contaminación plástica en las costas españolas. Partió del País Vasco en septiembre de 2022 y llegó a Cataluña en junio de 2023 en un velero. En este trayecto recogió más de 1.500 kilos de basura y casi el 60% fueron plásticos. Su mensaje es claro: "Tenemos que establecer el vínculo con nuestro planeta, porque si él no está sano, difícilmente podemos estarlo nosotros".