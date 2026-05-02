Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mapa calles comidaRuta senderismoPueblo del pulpoMontaña Jesús CallejaMapa rutas senderismoIsla Berlanga
instagram

Nacho Ares, egiptólogo: "La Gran Pirámide no es un monumento al ego de un faraón, es una máquina de precisión matemática que te devuelve datos sobre el radio de la Tierra que nadie conocía hace 4.500 años"

Medidas exactas, alineación casi perfecta y una construcción sin margen de error explican por qué la pirámide sigue generando debate.

Las Pirámides y la Esfinge en El El Cairo, Egipto

Las Pirámides y la Esfinge en El El Cairo, Egipto / Istock / M Mujdat UZEL

Andrea Gómez Bobillo

RRSS WhatsApp

La explicación de la Gran Pirámide se reduce a veces a una tumba monumental levantada para un faraón, pero es cuestión de fijarse un poco más para que empiecen a aparecer cosas que no encajan del todo en esa idea que puede quedarse corta.

Las Pirámides y la Esfinge en El El Cairo, Egipto

Las Pirámides y la Esfinge en El El Cairo, Egipto / Istock / M Mujdat UZEL

La orientación es casi perfecta. Las medidas no parecen improvisadas. Y todo eso obliga a ir un paso más allá para entenderla. Ahí es donde encaja el enfoque del experto Nacho Ares, que insiste en mirar la pirámide como algo más que un monumento funerario, sin necesidad de convertirla en un misterio inexplicable. Según el egiptólogo, es también una demostración de conocimiento técnico y de planificación a un nivel que todavía hoy resulta difícil de asumir.

10 cosas que debes saber para no pecar de turista primerizo en Egipto

10 cosas que debes saber para no pecar de turista primerizo en Egipto

Redacción Viajar

La precisión como punto de partida

Uno de los aspectos que más subraya Ares es la orientación de la pirámide. Sus caras están alineadas con los puntos cardinales con una desviación mínima, algo que implica un control muy preciso del espacio y probablemente también de la observación astronómica.

A eso se suman las dimensiones y proporciones, que mantienen relaciones constantes a lo largo de toda la estructura. No es necesario atribuirles significados extraordinarios para reconocer que hay un nivel de exactitud que va más allá de lo puramente funcional.

La Gran Pirámide forma parte de un complejo funerario, pero reducirla exclusivamente a ese uso implica dejar fuera una parte esencial de lo que representa.

En sus intervenciones en SER Historia (y en otros formatos divulgativos, como su canal de YouTube), Ares plantea que estas construcciones condensan distintos niveles de conocimiento. No solo religioso, sino también técnico, por lo que la arquitectura no está separada del simbolismo.

Construir sin margen de error

Gran Pirámide de Guiza

Gran Pirámide de Guiza / Istock / 5

Pero si hay algo que define realmente la pirámide más allá de su tamaño es la continuidad del proceso constructivo. Mantener esa precisión a lo largo del tiempo implica algo más que habilidad técnica puntual.

Hablamos de planificación previa (no es una estructura que se pueda corregir fácilmente una vez avanzada), de sistemas de medición y de control constante durante la obra, algo que sorprende si tenemos en cuenta la época. En una pirámide, cada fase depende de la anterior, y cualquier desviación se arrastra hasta el final de la construcción.

Aquí, la precisión también tiene una dimensión política y simbólica que no se puede separar del contexto en el que se construye. En el Antiguo Egipto, la capacidad de organizar recursos, movilizar mano de obra y ejecutar una obra de estas características forma parte del propio discurso de poder, por lo que la pirámide refleja tanto conocimiento como control del tiempo y de los recursos.

Lo que todavía no se sabe del todo

A pesar de los avances en su estudio, la Gran Pirámide sigue generando preguntas (e incluso teorías de la conspiración). No tanto sobre su función básica o su método constructivo, sino sobre el alcance exacto de ese conocimiento.

Hay aspectos que se comprenden bien y otros que siguen abiertos a interpretación. Qué parte de las proporciones responde a decisiones prácticas y cuál a intencionalidad simbólica es uno de los debates recurrentes.

Noticias relacionadas y más

Lo que plantea el egiptólogo es una forma bastante concreta de abordar esas dudas: partir de lo que sí está documentado y evitar añadir teorías que no se pueden sostener.

TEMAS

  1. El pueblo donde mejor se come de España es famoso por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII, es un lugar clave para peregrinos
  2. El mapa con las calles donde mejor se come en España, provincia a provincia: barras, tabernas y tapas que merecen una escapada
  3. La senda más bonita del interior de Asturias tiene une triple cascada de 100 metros: atraviesa los pueblos más bonitos del norte y tiene rutas con paisajes únicos
  4. La ruta de senderismo favorita de Jesús Calleja (61 años) no es la Ruta del Cares: Es un 'lugar privilegiado” que ofrece panorámicas bellísimas y 'la mejor puesta de sol de España
  5. Los chefs españoles coinciden: la mejor localidad gastronómica del país es una villa marinera del norte, famosa por su respeto al producto y con un pasado de ballenero
  6. La 'Toscana portuguesa' es un paisaje Patrimonio de la Humanidad a menos de 3 horas en coche de España: es la región vitivinícola demarcada más antigua del mundo
  7. Los 10 viajes que debes hacer después de cumplir los 50: experiencias de lujo silencioso, retiros en masías y cruceros de expedición donde el confort es la prioridad absoluta
  8. Sebastián Álvaro, referente del alpinismo, sobre su ruta de senderismo favorita: “No pueden convertir los últimos lugares intocados del Pirineo en un parque de atracciones

La precisión de la Gran Pirámide que va más allá de una tumba, según el egiptólogo Nacho Ares

La precisión de la Gran Pirámide que va más allá de una tumba, según el egiptólogo Nacho Ares

Carracedo, vulcanólogo: “La Atlántida llegó a considerarse el origen de Canarias”

Carracedo, vulcanólogo: “La Atlántida llegó a considerarse el origen de Canarias”

El Panteón de Roma, la gran obra de la ingeniería moderna con casi 2000 años

El Panteón de Roma, la gran obra de la ingeniería moderna con casi 2000 años

Mónica López (56 años), actriz: "Mi carretera favorita está en Gran Canaria. Recorre un paisaje absolutamente indescriptible, muy bello"

Mónica López (56 años), actriz: "Mi carretera favorita está en Gran Canaria. Recorre un paisaje absolutamente indescriptible, muy bello"

Confirmado: se prohíbe definitivamente llevar este objeto electrónico en el equipaje facturado

Confirmado: se prohíbe definitivamente llevar este objeto electrónico en el equipaje facturado

La Fiesta de la Flor de Madeira, el encanto de la primavera, en el número de mayo de VIAJAR

La Fiesta de la Flor de Madeira, el encanto de la primavera, en el número de mayo de VIAJAR

Cruzar el mapa con Amarna Miller: “Es muy fácil asombrarse cuando estás alejado de tu cultura”

Cruzar el mapa con Amarna Miller: “Es muy fácil asombrarse cuando estás alejado de tu cultura”

Lo dicen los expertos: el truco para viajar conectado en 2026 y conseguir 3 días gratis de internet en el extranjero con eSimFLAG

Lo dicen los expertos: el truco para viajar conectado en 2026 y conseguir 3 días gratis de internet en el extranjero con eSimFLAG