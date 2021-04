Nace la nueva web de los Grandes Viajes

Icárion combina la creación de producto Grandes Viajes con un importante desarrollo digital y con una especial sensibilidad hacia la sostenibilidad. El producto se personaliza y adapta a las diferentes tipologías de cliente (joven, parejas, senior) y a las temáticas de viaje (cultural, interés gastronómico...), siempre complementado con una oferta de experiencias en destino. En palabras de Fernando Sánchez, director general de Icárion, “queremos que la experiencia del gran viaje se convierta en algo único. Porque pensamos que cada viajero es único y que hay un viaje para cada viajero. Un viaje lleno de experiencias buscando la esencia de cada lugar”.

Icárion se presenta al mercado con los siguientes valores: Programación a más de 140 países de todo el mundo (la más amplia del mercado). Con más de 1.000 programas. Absoluto respeto por el canal de las agencias de viajes, transparencia en la política de precios, únicos para todo el mercado. POP: Sistema de cotización online con diferentes integraciones que permiten ofrecer la mejor opción en cada momento, con posibilidad de cotizar y confirmar paquetes completos en tiempo real. Digitalización que supone una mayor Eficacia, menores costes y mejores precios de venta. Sostenibilidad: compensación de la huella de CO2 de los vuelos de todos los viajeros.

La web www.icarion.es cuenta, entre otras funcionalidades, con: buscador de viajes por temas: novios, singles, familias, etc. Mayor eficacia en la búsqueda. Confirmación online de reservas, tanto aéreas como terrestres, de una forma fácil y rápida que permite confirmar al cliente en tiempo real, sin esperas ni incertidumbres. Zona privada de agencias, donde consultar el estado de reservas, descargar facturas, y mucho más. Blog de viajes, con artículos de los mejores expertos en todos los rincones y temáticas del mundo.

Y la APP ofrece, entre otras ventajas: toda la documentación de viaje en el móvil, con itinerario interactivo, acceso a webs de las compañías aéreas para check-in, webs de hoteles, etc. Información mucho más rica y actualizada, con enlaces a las webs de las oficinas de turismo, información de espectáculos... Centro de notificaciones: puertas de embarque, mensajes de guías, cambios de horarios, etc. Siempre conectados para no perderse nada. Logo de agencia incorporado en la APP. Acceso directo al seguro, teléfono 24 horas, agencia minorista, etc. Cambio de divisa, previsión meteorológica y mucho más.

“La tecnología es muy importante para nosotros. Por eso, hemos desarrollado una web rápida sencilla e intuitiva para mejor navegabilidad, además con nuestra app los viajeros tendrán el viaje al alcance de su mano”, explica Sánchez. Bienvenido sea.