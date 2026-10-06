Una mujer de Cataluña compra un castillo declarado Bien de Interés Cultural por casi tres millones de euros y lo dona al pueblo: "Lo compré sin verlo porque no era para mí"

Marisa, una prestigiosa ginecóloga, investigadora y empresaria catalana es la protagonista de una de las historias más curiosas que hemos leído en mucho tiempo. Resulta que esta mujer, que en 2025 fue incluida por Forbes en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Cataluña, ha comprado un castillo declarado Bien de Interés Cultural y lo ha donado después, de manera íntegra, al pueblo al que pertenece.

Declarado Bien de Interés Cultural / Wikimedia Commons

Se trata del castillo de Canyelles, un municipio situado en la provincia de Barcelona, a solo unos 50 kilómetros de la ciudad, en la comarca de Garraf. El castillo, que todavía conserva algunos elementos góticos, fue edificado en el siglo XV, aunque se sabe que sus orígenes se remontan a la época medieval, levantado sobre una estructura defensiva anterior (documentada desde el año 992) y vinculada al castillo de Olérdola.

Adriana Fernández

Un castillo con mucha historia y leyendas

Tal y como confirman algunas fuentes históricas, se trata de una construcción que a lo largo de la historia ha tenido una función primordial: protección. Tanto del castillo de Olérdola como de la ruta natural entre Villafranca del Penedés (en el interior de la comarca) y Vilanova i la Geltrú (situada a orillas del mar Mediterráneo). De hecho, hay una leyenda que dice que existe un pasadizo subterráneo entre ambos castillos y las cuevas de Sitges, que fue utilizado por los vecinos de la zona en tiempos de la invasión de los almogávares (miembros de milicias de infantería ligera y tropas de choque de la Corona de Aragón) durante los siglos XII y XIV.

Situado en una comarca con mucha identidad y pasado medieval / Istock

Históricamente, el castillo ha sido propiedad de los barones de Canyelles: primero la familia de los Terré, en el siglo XV, después los Minguella en el siglo XVII y los Bouffard a principios del siglo XIX. El último propietario del que se tiene constancia ha sido Miguel Salinas y Bofill, quien lo adquirió y lo rehabilitó para usarlo como residencia familiar.

Una donación a fondo perdido

El inesperado giro de guion llegó en 2025, cuando la doctora Marisa López-Teijón lo compró sin ni siquiera visitarlo. “Lo compré sin verlo porque no es para mí”, como la propia Maria explicó en declaraciones a Telecinco. Y lo hizo así por una razón con mucho peso: “Un castillo no tiene que ser de una familia, es ridículo. Por lógica, arte y sentido común. Lo tiene que disfrutar todo el mundo”.

Marisa, que nació en Villafranca del Bierzo (León) en 1960 y se crió en A Coruña, mantiene un vínculo muy especial con este pueblo remoto de Cataluña, tal y como ella misma ha explicado en alguna entrevista. “Canyelles es un pueblo con unas características muy especiales. En este sitio es desde donde encuentro inspiración y tranquilidad.”

Por eso, siendo honesta a sí misma, Marisa donó el castillo íntegramente al pueblo con la intención de preservarlo y convertirlo en un espacio comunitario. Las cifras que aparecen en diferentes medios de comunicación varían ligeramente, pero se sabe que el castillo adquirido por la doctora ha costado entre 2,5 y 3 millones de euros, que al parecer ha desembolsado de su propio bolsillo sin ningún tipo de ánimo de lucro. De hecho, la donación se formalizó el 3 de octubre de 2025, mediante una escritura pública y cediendo de manera inmediata las llaves al Ayuntamiento de Canyelles.