Los expertos dictan sentencia: dejar tu móvil en la bandeja de los controles de los aeropuertos puede poner en riesgo tus datos personales
Pasan millones de personas por ellos cada día... pero hay una cosa que no sabes y es que dejar tu móvil en la bandeja al pasar el control puede poner en riesgo tus datos personales.
Los aeropuertos son uno de los sitios más transitados en todo el mundo. Por eso, es necesario tener la mayor precaución posible. La cartera, la mochila, el bolso o el móvil son pertenencias que siempre debemos comprobar que tenemos encima. Sin embargo, lo material no es lo único que podemos perder: nuestros datos personales están en riesgo.
Cuando pasamos el control de seguridad siempre dejamos todo en las bandejas que nos indican y esperamos nuestro turno. Es un momento de mucho estrés en el que hay que sacar los líquidos y dispositivos electrónicos lo más rápido posible. Sin embargo, según la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, hacerlo conlleva un riesgo.
Adiós a tus datos personales
Al ser un momento en el que estamos pendientes de nuestro turno para pasar por el escáner, nos olvidamos por completo de lo que hemos dejado en la bandeja porque damos por hecho que está a salvo. Sin embargo, la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos ha avisado de que esto debe cambiar, pues es el momento favorito de los ladrones.
Mientras estamos poniéndonos el cinturón o comprobando que llevamos todo, ellos aprovechan y se llevan todos los teléfonos que encuentran. Aparte de lo material, están robando prácticamente toda tu información. Actualmente, los móviles son como una cartera: guardan abonos de transporte, cuentas bancarias o incluso el DNI.
Cada vez hay más denuncias por esto, por lo que es necesario que comencemos a prestar más atención en los controles del aeropuerto o en cualquier medio de transporte. Por suerte, no todo es negativo. La Administración da unos consejos para evitar que nos roben y poder pasar los controles de la forma más tranquila posible.
Cómo evitar los robos
Para poder evitar esta situación, hay varios pasos a seguir:
- Comprueba que solo llevas cosas que se permiten pasar por el escáner. Cuantas menos te hagan quitar mejor, ya que así perderás menos tiempo.
- Guarda todo lo que tenga valor, como el teléfono móvil, en tu mochila o bolso. No lo dejes suelto.
- Presta atención a la bandeja y activa todas las aplicaciones de seguimiento para tener localizado cualquier dispositivo electrónico en caso de perderlo.
- Ponte los zapatos, el cinturón o todo lo que te hayas quitado y recoge tus cosas en el lugar más tranquilo posible. Así estarás rodeado de menos personas y es más difícil que pase cualquier cosa.
Si cumples estas 4 indicaciones, es mucho más complicado que pase algo. Igualmente, sigue habiendo riesgo, por lo que si por casualidad te roban algo, es importante que te des cuenta rápido y reportes el incidente en la oficina de objetos perdidos de la terminal.
