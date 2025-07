El motivo por el que en España llamamos "guiris" a los turistas extranjeros no es moderno, es una costumbre que empezó a principios del siglo XIX

Con la llegada del boom turístico en los años 60 y 70, los turistas del norte de Europa (principalmente británicos, alemanes y escandinavos) llegaron en masa a las costas españolas. No hablaban el idioma, comían a las seis, y se tostaban al sol como si no hubiera mañana. “Guiri” volvió a encontrar su sitio, esta vez con un tono entre irónico, cariñoso y socarrón. Hoy, la palabra ha cruzado fronteras, incluso hay turistas que se autodenominan “guiris” con orgullo. Pero en el uso español, sigue implicando ese contraste cultural y estético que no deja de resultar pintoresco. Un “guiri” no es solo extranjero, es muy extranjero. Y se nota.