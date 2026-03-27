Montenegro, el balcón secreto del Adriático, en el número de abril de VIAJAR
Disfruta del número primaveral de VIAJAR lleno de ideas para tus próximas escapadas.
Entre los Alpes Dináricos y la Costa Dálmata, Montenegro despliega uno de los paisajes más sorprendentes y desconocidos de Europa. Emprendemos un viaje desde las tranquilas aguas de las Bocas de Kotor, salpicadas por elegantes puertos venecianos, hasta el interior montañoso, dominado por bosques primarios y cumbres balcánicas que parecen emerger directamente del mar.
También viajamos hasta Kioto, para sumergirnos en el Japón de las geishas y las enseñanzas zen. A través de varios vecinos de esta ciudad barnizada de rito y ceremonia descubriremos por qué Kioto sigue siendo considerada la capital espiritual nipona.
También espiritual, y pintada de mil paisajes, os mostramos en este número Sri Lanka. Conocida como la perla del Índico por su forma de lágrima, es hora de conocer uno de los destinos más sorprendentes de Asia.
Ya en nuestro país, miramos hacia el sur, a la provincia de Huelva, en busca de las huellas que los ingleses dejaron en la capital, pero también en Punta Umbría y en la Cuenca Minera.
Seguimos en Andalucía, porque en este número de VIAJAR degustamos los sabores de Úbeda y Baeza, dos joyas Patrimonio de la Humanidad que permiten a los viajeros entender la esencia monumental y culinaria de esta comunidad autónoma. Y si la comida andaluza conquista los estómagos de cualquier visitante, también lo hace la cocina italiana, recientemente declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco. Viajamos hasta Sicilia para recorrer sus mejores mercados callejeros.
Los mejores hoteles flotantes del mundo y las carreteras más espectaculares para hacer el road trip de tu vida completan este número junto a un reportaje especial dedicado a Agatha Christie, la Reina del Crimen, en el 50 aniversario de su muerte.
Y si estás pensando en tus próximos viajes, como cada número te invitamos a sumarte a una de nuestras Expediciones VIAJAR. En esta ocasión, Nueva Zelanda es la protagonista de una aventura que te será difícil rechazar.
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