Montenegro, el balcón secreto del Adriático, en el número de abril de VIAJAR

Seguimos en Andalucía, porque en este número de VIAJAR degustamos los sabores de Úbeda y Baeza, dos joyas Patrimonio de la Humanidad que permiten a los viajeros entender la esencia monumental y culinaria de esta comunidad autónoma. Y si la comida andaluza conquista los estómagos de cualquier visitante, también lo hace la cocina italiana, recientemente declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco. Viajamos hasta Sicilia para recorrer sus mejores mercados callejeros.