Mónica López (56 años), actriz: "Mi carretera favorita está en Gran Canaria. Recorre un paisaje absolutamente indescriptible, muy bello"
Pasa por unas formaciones rocosas de colores únicos y une 2 pueblos encantadores.
Las Islas Canarias son uno de los destinos paradisíacos por excelencia. Cuentan con unos paisajes, naturaleza y vistas tan bonitas que ni siquiera parecen reales. Mónica López, actriz de 56 años vista en producciones como Antidisturbios o Rapa, lleva años viviendo en Cataluña. Sin embargo, ella siempre será canaria.
Por eso, lo tiene claro, hay una carretera con la que, según le ha dicho a la Guía Repsol, “es como si estuvieras entre Latinoamérica o el Gran Cañón el Colorado en miniatura”. Tal y como la describe la actriz, “es un paisaje absolutamente indescriptible, muy bello”. Por eso, ¿qué mejor forma que comprobarlo por ti mismo?
Una carretera paradisíaca
Se trata de la carretera que va de Mogán a Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Su nombre oficial es de la carretera GC-200, y es una de las rutas en coche más impresionantes de las islas. Cuenta con muchas curvas, por lo que se debe recorrer con precaución y a una velocidad moderada, con lo cual podrás apreciar mejor el paisaje de alrededor.
Pasa por un entorno geológico lleno de joyas impresionantes. Al poco de salir de Mogán te encontrarás con Los Azulejos de Veneguera, unas formaciones rocosas de colores vivos como el verde, azul o amarillo. Son de origen volcánico e hidrotérmico, y solo si los ves en persona entenderás por qué se les llaman azulejos.
Durante el camino verás barrancos profundos y macizos volcánicos impresionantes propios del paisaje de las Islas Canarias. Viajar por esta carretera es sin duda un verdadero privilegio. Te hace darte cuenta de la naturaleza tan impresionante con la que cuenta España. Además, une 2 pueblos encantadores que, sin duda, merece la pena visitar.
2 pueblos que debes conocer
Por un lado, dentro de Mogán se encuentra Puerto de Mogán, un pequeño pueblo marinero con una red de canales tan impresionante que a menudo le han hecho ser comparado con Venecia. Cuenta con puentes floridos y casas blancas coloridas encantadoras. Además, el municipio tiene la playa de Mogán, de arena dorada y perfecta para familias con niños pequeños por su ambiente tranquilo.
Por otro lado, Aldea de San Nicolás es un municipio caracterizado por su impresionante tranquilidad. Cuenta con un paisaje lleno de barrancos y playas vírgenes perfectas para hacer deportes como el buceo. Además, cuenta con el Museo Vivo, con el que se recrea la vida rural de la isla en el pasado.
Si buscas un destino para conocer estos meses, las Islas Canarias te están esperando. Recorrer sus carreteras, conocer sus pueblos y visitar su entorno se siente como estar en el paraíso. Si tienes la oportunidad, estamos seguros de que cualquiera que sus islas te va a enamorar.
- El pueblo donde mejor se come de España es famoso por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII, es un lugar clave para peregrinos
- La senda más bonita del interior de Asturias tiene une triple cascada de 100 metros: atraviesa los pueblos más bonitos del norte y tiene rutas con paisajes únicos
- Los chefs españoles coinciden: la mejor localidad gastronómica del país es una villa marinera del norte, famosa por su respeto al producto y con un pasado de ballenero
- Los 10 viajes que debes hacer después de cumplir los 50: experiencias de lujo silencioso, retiros en masías y cruceros de expedición donde el confort es la prioridad absoluta
- La 'Toscana portuguesa' es un paisaje Patrimonio de la Humanidad a menos de 3 horas en coche de España: es la región vitivinícola demarcada más antigua del mundo
- El mapa con las calles donde mejor se come en España, provincia a provincia: barras, tabernas y tapas que merecen una escapada
- La ruta de senderismo favorita de Jesús Calleja (61 años) no es la Ruta del Cares: Es un 'lugar privilegiado” que ofrece panorámicas bellísimas y 'la mejor puesta de sol de España
- La carretera recta más larga de España tiene 23 kilómetros y ni una sola curva: pasa por uno de los parajes más llanos, una laguna de agua salada y las dos provincias más infravaloradas