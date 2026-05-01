Mónica López (56 años), actriz: "Mi carretera favorita está en Gran Canaria. Recorre un paisaje absolutamente indescriptible, muy bello"

Las Islas Canarias son uno de los destinos paradisíacos por excelencia. Cuentan con unos paisajes, naturaleza y vistas tan bonitas que ni siquiera parecen reales. Mónica López, actriz de 56 años vista en producciones como Antidisturbios o Rapa, lleva años viviendo en Cataluña. Sin embargo, ella siempre será canaria.

Uno de los lugares que une esta carretera / Istock / Juergen Sack

Por eso, lo tiene claro, hay una carretera con la que, según le ha dicho a la Guía Repsol, “es como si estuvieras entre Latinoamérica o el Gran Cañón el Colorado en miniatura”. Tal y como la describe la actriz, “es un paisaje absolutamente indescriptible, muy bello”. Por eso, ¿qué mejor forma que comprobarlo por ti mismo?

Adriana Fernández

Una carretera paradisíaca

Se trata de la carretera que va de Mogán a Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Su nombre oficial es de la carretera GC-200, y es una de las rutas en coche más impresionantes de las islas. Cuenta con muchas curvas, por lo que se debe recorrer con precaución y a una velocidad moderada, con lo cual podrás apreciar mejor el paisaje de alrededor.

Pasa por un entorno geológico lleno de joyas impresionantes. Al poco de salir de Mogán te encontrarás con Los Azulejos de Veneguera, unas formaciones rocosas de colores vivos como el verde, azul o amarillo. Son de origen volcánico e hidrotérmico, y solo si los ves en persona entenderás por qué se les llaman azulejos.

Los Azulejos de Veneguera, en Gran Canaria / Istock / ArtMassa

Durante el camino verás barrancos profundos y macizos volcánicos impresionantes propios del paisaje de las Islas Canarias. Viajar por esta carretera es sin duda un verdadero privilegio. Te hace darte cuenta de la naturaleza tan impresionante con la que cuenta España. Además, une 2 pueblos encantadores que, sin duda, merece la pena visitar.

2 pueblos que debes conocer

Por un lado, dentro de Mogán se encuentra Puerto de Mogán, un pequeño pueblo marinero con una red de canales tan impresionante que a menudo le han hecho ser comparado con Venecia. Cuenta con puentes floridos y casas blancas coloridas encantadoras. Además, el municipio tiene la playa de Mogán, de arena dorada y perfecta para familias con niños pequeños por su ambiente tranquilo.

Puerto de Mogán, en Gran Canaria / Istock / Balate Dorin

Por otro lado, Aldea de San Nicolás es un municipio caracterizado por su impresionante tranquilidad. Cuenta con un paisaje lleno de barrancos y playas vírgenes perfectas para hacer deportes como el buceo. Además, cuenta con el Museo Vivo, con el que se recrea la vida rural de la isla en el pasado.

Si buscas un destino para conocer estos meses, las Islas Canarias te están esperando. Recorrer sus carreteras, conocer sus pueblos y visitar su entorno se siente como estar en el paraíso. Si tienes la oportunidad, estamos seguros de que cualquiera que sus islas te va a enamorar.