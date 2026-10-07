Mireia Belmonte sobre los dos pueblos que recogen sus raíces, un geoparque de la Unesco y la sierra más alta de Jaén: "Últimamente no puedo ir todo lo que quisiera"

La piscina del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada está a 2.320 metros de altitud. Ahí prepara el equipo español sus grandes citas y ahí se fraguó, en buena parte, el oro de Mireia Belmonte en los 200 mariposa de Río 2016, el primero de una nadadora española en unos Juego Olímpicos. Nacida en Badalona, la piscina le ha obligado a volver a las raíces que forjaron su familia, a la provincia donde nació su padre.

En su caso el arraigo se cuenta por partida doble, dos pueblos, uno a cada lado de la línea divisoria entre Granada y Jaén, dos completos opuestos que se aúnan con la deportista. Freila, de casas incrustadas en paredones de arcilla que se asoman a un embalse; el segundo Huelma, sobre una sierra de caliza, con un castillo por encima y un oceano de olivares, hogar por parte de madre y recuerdo de sus veranos.

Adriana Fernández

“Mi madre es de Huelma y desde pequeña siempre he veraneado allí, aunque últimamente no puedo ir todo lo que quisiera", admitía Belmonte en conversación con el diario digital de la Universidad de Jaén, y aseguraba en relación a esta región: "es una tierra maravillosa, sus habitantes muy cariñosos y siempre abren sus brazos a las gentes que vienen de fuera”.

Vista del Geoparque de Granada desde las alturas. / Istock

Un castillo de frontera al pie del techo de Jaén

Huelma se recoge en la comarca de Sierra Mágina, en el sur de la provincia de Jaén, y parte de su término queda dentro del Parque Natural de Sierra Mágina. El parque natural ocupa 19.961 hectáreas y guarda el macizo más alto de la provincia, que llega a los 2.167 metros, y desde el pueblo inician rutas hacia el Pico Mágina, al que en la provincia llaman el techo de Jaén.

Pico Mágina, Parque Natural de Sierra Mágina / Wikicommons / Manuel Francisco Parrilla Cabezas

En el pueblo, ya a lo lejos, lo primero que se ve es el castillo, plantado sobre el casco antiguo con una arquitectura militar gótico-renacentista sobre base hispanomusulmana, debido a sus "tres fases", islámica, castellana y la posterior reforma, con un estilo que le ha valido la distinición de Bien de Interés Cultural.

Huelma pasó buena parte de la Edad Media en primera línea, como plaza de frontera frente al reino nazarí de Granada, y Castilla no la tomó hasta el siglo XV, después de varios intentos. De aquello quedan sus torres y sus lienzos de muralla, una composición que se entiende mejor desde las alturas: a un lado el olivar, que lo cubre casi todo, y al otro las primeras subidas de Sierra Mágina.

Castillo de Huelma, Huelma / Wikicommons / Paul M.R. Maeyaert

El casco histórico baja en cuestas desde el castillo, con la iglesia de la Inmaculada Concepción, un templo renacentista del siglo XVI declarado Bien de Interés Cultural que se relaciona con nombres como Diego de Siloé, Andrés de Vandelvira y Francisco del Castillo "El Joven", artifices de su estructura.

Iglesia de la Inmaculada Concepción, Huelma / Wikicommons / PMRMaeyaert

Casas excavadas en la arcilla frente a un embalse turquesa

Freila, por su parte, se integra en el altiplano de Baza, en el norte de la provincia de Granada, y es uno de los 47 municipios del Geoparque de Granada, que la Unesco declaró hace apenas seis años. Son 4.722 kilómetros cuadrados protegidos en un terreno cortado por la erosión que deja ver sus capas, y en ellas, la historia de una antigua cuenca endorreica no tuvo salida al mar.

Embalse de Negratin, Freila / Wikicommons / Rimantas Lazdynas

Alrededor, las laderas son de arcilla ocre, rajadas en barrancos y crestas que conforman un paisaje internacionalmente conocido como badlands, o tierras baldías, localmente llamadas cárcavas. A sus pies, el Negratín presenta un inmenso embalse turquesa que rompe con el cromatismo, delcarado como la segunda lámina de agua dulce más grande de Andalucía. A lo largo de la masa, otros municipios ribereños como Zújar, Baza, Cuevas del Campo, Benamaurel, Cortes de Baza o Guadix, acompañan la localidad de Freila, y todos ellos comparten el paisaje de cerros pelados, barrancos y miradores.

Prepara el itinerario Apenas hay sombra en las cárcavas, por lo que ten en cuenta tiempo y temperaturas antes de visitarlas, previendo primeras y últimas horas en caso de mayor calor. Además, es precisamente al principio y final del día cuando los ocres brillan con fuerza, apoyados en la luz dorada.

Ya en el pueblo, gran parte del entorno está excavado en la propia arcilla. Desde la calle se ven fachadas encaladas y chimeneas blancas que salen directamente del cerro y dentro, las habitaciones, tienen paredes curvas y techos bajos, que ayudan a que la temperatura apenas varíe a lo largo del año.

En tu paso por el pueblo no olvides visitar el Castillo de la Mota y su Torre del Marrón, una edificación de la época almohade construida como recinto amurallado y atalaya de contrl militar. Con la toma castllana de las tierras en 1489, paso a formar parte de la Corona de Castilla y por ende, patrimonio de los Reyes Católicos. Sin emabrgo, su estructura recuerda su propia historia: una composición islámica de técnica de tapial calicostrado, es decir, de argamasa y yeso, asentada directamente sobre la roca arcillosa.

Castillo de Freila / Wikicommons / Veinticuatro de Jahén

Pozas termales, aceite de sierra y choto al ajillo

Pero no te quedes con lo básico, porque los alrededore so frecen de igual manera una oportuinidad espectacular para disfrutar del entorno y naturaleza.

Desde las pozas naturales de los Baños de Zújar, que brotan a altas temperaturas a la misma orilla del embalse hasta el Cerro Jabalcón, eregido como el gran mirador natural de la comarca, pasando por las afueras de Baza, y su tradición troglodita en las Cuevas Al Jatib, el lateral granadino ofrece un catalogo infinito de ociones por descubrir.

En la parte de Jaén, la aldea de Solera, que pertenece a Huelma, tiene su propio castillo roquero, que parece suspendido sobre el tejado de sus casas y, muy cerca, en el vecino municipio de Cambil, el paisaje cambia bruscamente hacia el verde de los pinares, donde se esconde el histórico santuario de la Virgen de la Fuensanta.