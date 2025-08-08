Ni Noruega, ni Escocia: el mirador más impresionante del mundo está en Galicia y tiene “el banco más bonito del mundo”

Aunque su aspecto humilde pueda engañar, pues es un simple banco de madera colocado sobre una plataforma de hierba frente al mar, el Banco de Loiba se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de Galicia. Y no es casualidad: desde aquí se divisan algunos de los paisajes costeros más imponentes del país, con una vista panorámica que va desde el Cabo Ortegal hasta el Cabo de Estaca de Bares, el punto más septentrional de la Península Ibérica. En los días despejados, el cielo y el mar parecen fundirse en un solo trazo de azul eléctrico, salpicado por la espuma de las olas rompiendo contra las rocas; un espectáculo que una vez lo ves, se te queda grabado en el corazón para siempre.