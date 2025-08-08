Ni Noruega, ni Escocia: el mirador más impresionante del mundo está en Galicia y tiene “el banco más bonito del mundo”
¿Hay algo más placentero que sentarse a mirar el infinito? Nada, y en Galicia saben aprovechar sus espectaculares paisajes para explotar este lujo tan mundano.
No hace falta volar hasta Noruega, Nueva Zelanda o Islandia para encontrarse con paisajes que te cortan la respiración. Basta con asomarse al norte de Galicia, en el corazón salvaje de A Mariña, para encontrarse con uno de esos rincones que parecen diseñados para dejarte sin palabras. En Ortigueira, en la provincia de A Coruña, se encuentra el ya mítico banco de Loiba, un asiento de madera tan sencillo como emblemático, plantado justo al borde de un acantilado de infarto, con el océano Atlántico rugiendo bajo tus pies y una de las panorámicas más espectaculares de la costa gallega.
El banco más fotografiado de Galicia
Aunque su aspecto humilde pueda engañar, pues es un simple banco de madera colocado sobre una plataforma de hierba frente al mar, el Banco de Loiba se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de Galicia. Y no es casualidad: desde aquí se divisan algunos de los paisajes costeros más imponentes del país, con una vista panorámica que va desde el Cabo Ortegal hasta el Cabo de Estaca de Bares, el punto más septentrional de la Península Ibérica. En los días despejados, el cielo y el mar parecen fundirse en un solo trazo de azul eléctrico, salpicado por la espuma de las olas rompiendo contra las rocas; un espectáculo que una vez lo ves, se te queda grabado en el corazón para siempre.
El banco fue colocado en 2009 por iniciativa de un vecino, Carlos Martínez, que buscaba un lugar para sentarse a contemplar el mar. Con el tiempo, alguien grabó en su respaldo la frase que lo haría célebre: “The best bench of the world”. Desde entonces, su fama ha ido creciendo hasta convertirse en un auténtico icono turístico de la Galicia más salvaje.
Lo que hace único este mirador
Hay muchos bancos con vistas, pero pocos consiguen lo que logra el de Loiba; una sensación total de libertad. Aquí no hay barandillas, ni urbanizaciones, ni chiringuitos cerca. Solo tú, el viento en la cara y el Atlántico desplegado como un mural en movimiento. La costa está salpicada de acantilados escarpados, playas solitarias y formaciones rocosas que parecen esculpidas por gigantes. Es una postal continua que cambia con las mareas, con las nubes, con la hora del día...
Un entorno para explorar con calma
Además del banco, el entorno de Loiba invita a ser descubierto poquito a poquito. El mirador forma parte de la ruta de los acantilados de Loiba, un sendero costero de unos 4 kilómetros que serpentea entre verdes prados y vistas al mar, y que conecta con playas vírgenes como la Playa de Picón, Furnas o la Playa de Esteiro, todas salvajes, poco transitadas y perfectas para un paseo tranquilo o para simplemente sentarte a escuchar el mar. ¿Hay algo mejor? Lo dudo.
En el camino encontrarás también otras joyas, como pequeñas calas escondidas, formaciones rocosas sorprendentes e incluso cuevas marinas, si la marea está baja.
Cómo llegar… y cómo comportarse
El banco está en el municipio de Ortigueira, en la parroquia de Loiba. Se llega fácilmente en coche (hay un pequeño aparcamiento habilitado cerca), y desde ahí apenas hay que caminar un par de minutos. No es peligroso si se sigue el camino marcado, pero sí conviene tener sentido común, pues los acantilados no están vallados y el terreno puede estar resbaladizo. Es preciso tener responsabilidad al visitar zonas de este estilo.
Eso sí, una advertencia, el lugar es tan bonito como frágil, y su fama ha hecho que cada vez lo visite más gente. Por eso, es importante dejarlo todo como lo encontraste. Nada de dejar basura, ni colgarse del banco para la foto, ni meterse donde no se debe. El mirador pertenece a todos, pero conservarlo es cosa de cada uno.
Puede que lo llamen “el banco más bonito del mundo” como si fuera un reclamo turístico más, pero en realidad, Loiba es mucho más que una postal bonita. Es un lugar que te recuerda lo pequeños que somos frente a la naturaleza, que te invita a parar, respirar y mirar sin prisas. Y eso, en un mundo de ruido y velocidad, es un lujo. Así que, ya sabes, la próxima vez que quieras experimentar algo parecido, arranca el coche y ve dirección A Coruña.
