Lo metías en la maleta sin pensarlo y ahora puede costarte el embarque: la nueva norma que cambia para siempre cómo haces el equipaje

Viajar tiene mucho de divertido, no solo el viaje como experiencia, también como ejercicio preparativo: pensar la ropa en función del itinerario y actividades, imaginarte en los sitios con cada elemento que guardas en la maleta, sentir que no va a entrar todo y sorprenderte a ti mismo con tu capacidad de hacer tetris con zapatos y neceseres... Y esa famosa lista de bullet points en la que todos nos apoyamos para asegurarnos de que lo indispensable está asegurado.

Adriana Fernández

Pero con el cambio de normativas son muchas las cosas que tener en cuenta de cara a preparar la bolsa: los litros o mililitros de líquidos, la disposición de alimentos en el equipaje y, por supuesto, las baterías, un detalle del que muchos nos olvidamos y un “clásico reciente” que podría fastidiarte justo antes de salir.

Escena típica de aeropuerto. / Istock / JAROMIR CHALABALA

Muchas veces no somos conscientes de cuántas baterías llevamos encima y, sin embargo, el reloj inteligente, la tablet, el portátil, el libro electrónico y, por supuesto, el móvil, son ya cinco dispositivos con los que muchos viajamos sin darnos cuenta. Por no hablar de aquellos aficionados a la fotografía, con cámaras, flashes, drones, etc., y, si bien no tiene por qué suponer un problema, siempre será pertinente conocer las características de cada uno para que el azar no te juegue una mala pasada a las puertas del embarque.

Escena de control de aeropuerto. / Istock

¿Ya te están entrando las dudas? Tranquila, te las resolvemos.

Todo lo que debes saber sobre electrónica en el equipaje

La primera regla de oro: nada de baterías en el equipaje facturado.

Los teléfonos móviles, cámaras, tabletas, la mayoría de portátiles, relojes, reproductores mp3, ayudas a la audición, controles remotos, drones, Smartbags o baterías desmontables (es decir, aquellas con litio igual o menor a 100 WH metal litio en 2 gramos o menos) quedan completamente prohibidos en la bodega del avión, aunque siempre podrás llevarlos instalado en tus dispositivos, en un máximo de 15, tal y como determina la información oficial de aerolíneas como aireuropa.

Escena de control de aeropuerto. / Istock

En el caso de equipos medianos, con más de 2 y hasta 8 gramos, como Smartbags con baterías no desmontables, equipo audio visual profesional o powerbanks de 20.000 miliamperios, las restricciones serán las mismas.

Y ahora sí, apunta, si suman más de 27.000 miliamperios, o llevan más cantidad de litio, como pueden ser cigarrillos electrónicos o vaporizadores, quedan terminantemente prohibido dentro del equipaje facturado.

Cualquier dispositivo de movilidad de auto equilibrio queda completamente prohibido. / Istock

Además, cualquier dispositivo de movilidad de auto equilibrio que lleve Ion Litio queda completamente restringido dentro del avión, ya sea en equipaje de mano o facturado, con o sin batería.

Pilas o dispositivos con pilas

En lo que respecta a pilas, ya sea sueltas o en dispositivos debes tener en cuenta que, en aquellas que sean o contengan alcalina seca, recargable seca o metal litio menor o igual a 2 gramos por pila, se legislan bajo la siguiente normativa: se pueden llevar instaladas en un dispositivo o como repuesto en equipaje de mano; mientras que en equipaje facturado se podrán llevar solo instaladas, no repuestos.

Powerbank en el aeropuerto. / Istock

En este contexto y aplicable para las tres variedades de pila, se permite un máximo de hasta 15 dispositivos y 20 pilas de repuesto por pasajero.

Otros consejos que debes tener en cuenta

Además de lo anterior, las aerolíneas avisan y recomiendan:

Consultar siempre las opciones de transporte con la compañía si tienes previsto transportar equipos operados por baterías de litio en su equipaje facturado en bodega.

si tienes previsto transportar equipos operados por baterías de litio en su equipaje facturado en bodega. Proteger siempre las baterías de repuesto aislando los terminales para prevenir cortocircuitos en las baterías de litio, colocando cinta aislante sobre los terminales expuestos o colocando cada batería individualmente en una bolsa de plástico o protectora.

Elementos electrónicos de viaje. / Istock / ALEX LYPA