El meteorito que cayó en Alemania que desafía las leyes de la física: los científicos no han podido catalogarlo por sus curiosas propiedades

Pero, por increíble que parezca, el interés no acaba en los laboratorios. ¡La tridimita también ha sido detectada ni más ni menos en Marte! Lo que sugiere que este tipo de materiales puede formarse en condiciones extremas, lejos de la estabilidad terrestre. Eso abre preguntas fascinantes sobre la geología planetaria… y sobre cómo reproducir estos compuestos aquí abajo. Si se lograra fabricar materiales con este comportamiento térmico de forma controlada, las aplicaciones serían enormes. Os hablo de aislamiento industrial, hornos siderúrgicos, gestión del calor en sistemas energéticos o reducción del impacto ambiental en procesos que hoy desperdician enormes cantidades de energía. Y es que, la historia del meteorito de Steinbach tiene algo irresistible. Una caída en la Alemania del siglo XVIII, un pueblo tranquilo, una roca guardada durante generaciones y una conexión directa con los grandes debates científicos del siglo XXI; parece una película de Nolan, ¿verdad? No hace falta mirar al cielo para encontrar mundos extraños.