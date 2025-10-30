El mercado navideño al que querrás viajar este año tiene el calendario de Adviento más grande del mundo: en un precioso pueblo del siglo VIII repleto de calles empedradas

Cada día descubren una obra de artistas de todo el globo que se seleccionan exclusivamente para este día. En 2017, por ejemplo, fueron obras de Andy Warhol, mientras que en 2022 eran dibujos de Antoine de Saint-Exupéry, autor de 'El Principito'. Todos los días hay primero un espectáculo de música, un baile con niños y una representación de un cuento con la imagen que se desvela. Cuando esta termina, se abre la ventana y se ilumina la obra.